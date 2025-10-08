RECIBÍ EL NEWSLETTER
ASUNTOS INTERNACIONALES

Se votaron las venias de Cancela, Ache y Argimón: "Mi granito de arena es no responder agravios", dijo la colorada

El senador Sebastián Da Silva manifestó que la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores no ha cumplido en su pasado reciente con las atribuciones de decoro, reserva, prudencia, lealtad, como funcionaria pública.

carolina-ache-venia-portugal-
da-silva-parlamento-venia-ache
caggiani-venia-ache

La Comisión de Asuntos Internacionales votó y aprobó las venias de José Luis Cancela para República de Costa Rica, Carolina Ache para Portugal y Beatriz Argimón para la representación de Unesco y de la OCDE.

La venia de Carolina Ache contó únicamente con los votos del Frente Amplio.

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores dijo que está muy agradecida y que valora mucho la convocatoria del gobierno para llevar adelante esta responsabilidad.

"Es un honor y creo que también habla de una amplitud muy grande del gobierno, estoy muy honrada. Estuve presentando el plan de trabajo en forma oral, ya lo había mandado por escrito y ahora con el foco puesto en lo que se viene. Todavía falta una instancia, falta una etapa todavía. Si esto termina en que me den esa confianza creo que es una oportunidad muy linda para Uruguay".

Consultada sobre las críticas debido a su designación, indicó que prefiere no responder a los agravios. "Mi granito de arena es no responder agravios porque una persona que aspira a ser un servidor público tiene que colaborar para que haya paz social. Lo que sea que construya lo voy a responder, pero lo otro prefiero no responderlo".

DA SILVA VENIAS INTER

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo que en la comisión solo votó el Frente Amplio.

"Nosotros le leímos el artículo 3 y 4 del Estatuto del Servicio Exterior en donde se le pide a los jefes de misión es decoro, reserva, prudencia, lealtad, todas atribuciones que ella no ha cumplido en su pasado reciente como funcionaria pública".

Y agregó: "Carolina Ache representa un ejemplo perfecto de economía circular en la política. Frente a determinadas circunstancias contrata al Dr. Jorge Díaz y después esos honorarios se ven premiados con nada más ni nada menos que con una de las embajadas más codiciadas por parte del servicio exterior que es la Jefatura de Misión en Lisboa".

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, dijo que votaron tres venias: una de José Luis Cancela para la República de Costa Rica, para la exvicepresidenta Beatriz Argimón para la representación de Unesco y de la OCDE y de la exsubsecretaria de Cancillería para Portugal.

"Son tres venias muy importantes. Carolina Ache tiene todas las características tanto profesionales como políticas para poder ser designada representante en este caso de Uruguay. El Poder Ejecutivo además, entendió pertinente poder cubrir una vacante de un destino que está casi, por lo menos del 2023, sin embajador".

CAGGIANI VENIAS INTER

Temas de la nota

