TRUMP QUERÍA EN NOBEL DE LA PAZ

Tras ganar el Nobel de la Paz, María Corina Machado dijo que cuenta con Trump "para lograr la libertad y la democracia"

La ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, escribió un mensaje en redes sociales en el que dice contar “hoy más que nunca” con Trump “para lograr la libertad y la democracia”.

María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz. Foto: archivo AFP.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ganó este viernes el premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de la libertad y la democracia en su país, dijo el comité que la eligió en Oslo, Noruega.

Pocas horas después Machado publicó un mensaje en redes sociales en el que, entre otras cosas, dice que “hoy más que nunca” cuenta con el presidente de Estados Unidos Donald Trump “para lograr la libertad y la democracia” en Venezuela.

Trump había dicho en las últimas semanas que merecía el Nobel de la Paz por haber terminado con siete guerras en siete meses de gestión, a la que ahora sumó el alto al fuego en Gaza, entre Israel y Hamás.

"Oh mi Dios, no tengo palabras", así se enteró María Corina Machado, por teléfono, que había ganado el Nobel de la paz

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, escribió Machado en X.

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia”, agregó Machado, y finalizó el mensaje: “Venezuela será libre”.

