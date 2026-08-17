Este lunes 17 de agosto comenzó con tiempo inestable, lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos del país, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Lluvias y tormentas marcan el inicio del lunes: mirá qué esperar para las próximas horas
La mañana se presenta inestable, con lluvias y tormentas aisladas. Para la tarde se prevé tiempo fresco y húmedo, con mucha nubosidad, lluvias y lloviznas, dice Nubel Cisneros.
Para la tarde se espera que continúe fresco y húmedo, con abundante nubosidad. Persistirán las lluvias y lloviznas, acompañadas de ocasionales tormentas.
Las temperaturas máximas y mínimas previstas son:
Lluvias, tormentas y vientos con rachas de hasta 80 km/h: Inumet actualizó el aviso para los próximos días
Norte: 20 °C / 10 °C
Sur: 14 °C / 10 °C
Este: 14 °C / 10 °C
Oeste: 14 °C / 8 °C
Área metropolitana: 12 °C / 10 °C
Martes y miércoles
Cisneros señala que el martes tendrá una mañana diversa e inestable, con lluvias y lloviznas.
En la tarde continuará el tiempo inestable, con algunas lluvias y lloviznas aisladas. El tiempo mejorará por el suroeste, con descenso de temperatura.
El miércoles se presentará fresco, con cielo nublado y una leve inestabilidad en la zona norte durante la mañana.
En la tarde continuará fresco, con abundante nubosidad y lluvias y lloviznas en las zonas norte y litoral, añadió el meteorólogo.
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