Está vigente un aviso especial de Inumet por lluvias copiosas y tormentas muy fuertes

Rige desde la madrugada de este domingo un aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por un episodio de lluvias copiosas y tormentas muy fuertes que afectará al país hasta la tarde del miércoles.

Según Inumet, las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del país.

Las precipitaciones diarias más significativas se esperan en el entorno de 70 a 100 milímetros. Durante todo el evento, los acumulados podrían superar puntualmente los 250 milímetros.

Seguí leyendo Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En las zonas de tormenta también se pueden registrar rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Inumet señala que el fenómeno estará asociado al pasaje de un frente cálido sobre el país.