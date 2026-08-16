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lluvias y tormentas

Está vigente un aviso especial de Inumet por lluvias copiosas y tormentas muy fuertes

El organismo advierte que un frente cálido afecta al país desde la madrugada de este domingo hasta la tarde del miércoles. Las zonas más afectadas son el norte, centro y este.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Rige desde la madrugada de este domingo un aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por un episodio de lluvias copiosas y tormentas muy fuertes que afectará al país hasta la tarde del miércoles.

Según Inumet, las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del país.

Las precipitaciones diarias más significativas se esperan en el entorno de 70 a 100 milímetros. Durante todo el evento, los acumulados podrían superar puntualmente los 250 milímetros.

advertencia amarilla de inumet para gran parte del pais por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
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Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En las zonas de tormenta también se pueden registrar rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Inumet señala que el fenómeno estará asociado al pasaje de un frente cálido sobre el país.

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