Diez personas murieron tras el vuelco de un ómnibus en una zona de montañas en Brasil

Un ómnibus volcó este domingo en una zona montañosa y escarpada al norte de Rio de Janeiro, y causó la muerte de al menos diez personas, informó el cuerpo de bomberos.

El cuerpo de bomberos de Rio de Janeiro indicó que el accidente ocurrió a primera hora del domingo cerca de Petrópolis, una ciudad serrana al norte de la ciudad.

"Los bomberos tuvieron que realizar trabajos de excavación para acceder y rescatar a algunos de los pasajeros. En el lugar se contaron un total de 49 víctimas, ocho de ellas fallecidas", dijo el organismo en un comunicado.

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Según medios locales, otras dos víctimas fallecieron tras ser trasladadas desde el lugar del accidente. Entre los muertos habrían nueve mujeres y una niña.

En febrero, un ómnibus que regresaba de un festival religioso en el nordeste de Brasil se salió de la carretera y volcó, causando la muerte de al menos 16 personas.

En octubre del año pasado, 17 personas murieron en el estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil, cuando el conductor perdió el control de un ómnibus.

FUENTE: AFP.