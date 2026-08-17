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Homicidio en montevideo

Adolescente de 17 años fue asesinado en Pérez Castellanos y un amigo está detenido como sospechoso

El homicidio ocurrió sobre las 2:30 de este lunes en el barrio montevideano Pérez Castellanos. Hay un detenido y se incautó un arma.

Escena del homicidio en Pérez Castellanos, Montevideo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Pérez Castellanos, Montevideo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Pérez Castellanos, Montevideo.

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un disparo sobre las 2:30 de este lunes en su casa del barrio Pérez Castellanos, en Montevideo.

La madre de la víctima llamó al 911 luego de que su hijo discutiera con un amigo, un joven de 19 años. Según dijo, el joven le disparó dentro de la casa ubicada al final de la calle Héctor Luiz Odriozola, casi avenida Jacobo Varela.

La madre y su pareja lograron quitarle el arma al joven. Cuando llegó la Policía, encontró al adolescente muerto sobre una cama y detuvo al presunto autor del disparo.

Foto: Subrayado. Archivo.
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El detenido tiene un antecedente penal por receptación y quedó a disposición de Fiscalía. La investigación está a cargo de efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

En el lugar, los policías incautaron una pistola HK del Ministerio del Interior, que estaba cargada con 10 cartuchos calibre 9 milímetros. El arma estaba requerida desde febrero de 2016, cuando había sido hurtada de la casa de un policía.

Policía Científica realizó pericias en la vivienda y levantó evidencias que serán analizadas para determinar las circunstancias del homicidio y establecer la responsabilidad del detenido ante la Justicia.

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