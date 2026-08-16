Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, con una probabilidad superior al 75%. Se actualizará a las 22:50.

El área afectada puede registrar precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Para la advertencia amarilla, las zonas alcanzadas son:

Seguí leyendo Está vigente un aviso especial de Inumet por lluvias copiosas y tormentas muy fuertes

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Gallinal, Merinos y Tambores.

Río Negro: Sarandí de Navarro.

Rivera: Las Flores, Minas de Corrales y Vichadero.

Rocha: todo el departamento.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: todo el departamento.

Treinta y Tres: todo el departamento.