El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, con una probabilidad superior al 75%. Se actualizará a las 22:50.
Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes
El área afectada puede registrar precipitaciones abundantes en cortos períodos, advierte Inumet. Mirá el detalle.
El área afectada puede registrar precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Advertencia amarilla
Para la advertencia amarilla, las zonas alcanzadas son:
Está vigente un aviso especial de Inumet por lluvias copiosas y tormentas muy fuertes
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.
Cerro Largo: todo el departamento.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.
Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.
Maldonado: Aiguá y Los Talas.
Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Gallinal, Merinos y Tambores.
Río Negro: Sarandí de Navarro.
Rivera: Las Flores, Minas de Corrales y Vichadero.
Rocha: todo el departamento.
Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó: todo el departamento.
Treinta y Tres: todo el departamento.
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