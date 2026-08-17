"Ir a un partido, lo que antes era un beneficio, se transformó en algo que nadie quiere hacer", dice directivo de Unott

Un chofer de Coetc dijo ante la Policía que este domingo debió modificar el recorrido de un ómnibus de la línea 2 luego de que subieran unos 30 hinchas de Peñarol en la Plaza Colón y le pidieran evitar pasar por el Gran Parque Central.

Mario de Sáa, integrante de Directiva de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), manifestó preocupación por lo ocurrido, por segunda semana consecutiva. En diálogo con Arriba gente (Canal 10), dijo: “Estamos preocupados por las situación, la semana pasada hubo un hecho muy grave, el secuestro de un ómnibus. Ahora vuelve a suceder con otras características, no tan grave porque fue sin armas. No queremos que esto se naturalice, que sea una tendencia y empiece a pasar todos los fines de semana”.

La directiva de Unott se reúne todos los lunes y, hoy, será con “hincapié en el tema seguridad”, afirmó Sáa.

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Agregó: “Vuelve a haber un punto de inflexión en la sociedad. La idea era que no volviera a suceder este fin de semana, nos tomó por sorpresa. El clásico nos ocupa la mayor atención, es un partido donde se genera más control y más violencia”.

Nueva reunión

El directivo señaló que mantuvo una conversación telefónica con la Secretaría del ministro del Interior, Carlos Negro, tras lo ocurrido anoche para repetir una reunión este lunes o “en las próximas horas”.

“Lo que sufren los trabajadores al ingreso y a la salida (de los partidos) tenemos que tratar de contener de alguna forma”, apuntó.

Sáa indicó que el problema de estos episodios está en la respuesta que se les da a los choferes en una situación de riesgo. “Tenemos botones de pánico y cámaras, en algunas empresas están funcionando, en otras no. El tema es la respuesta (policial) a esas herramientas. Es un reclamo permanente que les hacemos a las empresas y a los trabajadores”, sostuvo.

“Lo que ha pasado es que no hubo intervención de nadie en los últimos casos. En el último, estuvo 35 o 40 minutos por la ciudad sin que nadie se entere”, reclamó. Sobre ese ómnibus de Ucot tomado por hinchas de Cerro, dijo que “se está trabajando” pero que “todavía” no hay “noticias” al respecto.

Y añadió: “Lo que antes era un beneficio, ir a un partido, hoy se transformó en algo que nadie quiere hacer. No es una condición normal para nadie trabajar en ese estado de violencia”.

“Hay que trabajar en conjunto (con Interior) para identificar dónde se dan los problemas y ahí intensificar los controles”, valoró.

Sobre el episodio de este domingo, el directivo dijo que el chofer hizo las paradas, pese al pedido inicial de algunos hinchas. Excepto cuando hizo el desvío, al ingresar a ex Propios, porque allí no están ubicadas las paradas de ese recorrido.

Denuncia, desvío del ómnibus e hinchas

El chofer de 54 año denunció ante la Policía que debió modificar el recorrido de un ómnibus de la línea 2 luego de que unos 30 hinchas de Peñarol subieran en Plaza Colón. Algunos le pidieron que dejara de realizar paradas porque iban a secuestrar el ómnibus. El conductor respondió que “no va a ser así”, según dijeron fuentes policiales a Subrayado en base a la denuncia.

Al llegar a Dámaso Antonio Larrañaga, dos hinchas le pidieron que evitara avenida Centenario porque en el Parque Central había una actividad por el Día del Niño y podía haber problemas entre hinchadas, relató el chofer ante la Policía. Le solicitaron que continuara por avenida Batlle y Ordóñez hasta 8 de Octubre, donde bajaron. El chofer declaró que ambos le hablaron en todo momento sin tono amenazante y que decidió seguir el recorrido para su tranquilidad y la de los pasajeros. No hubo daños ni personas lesionadas.

La actividad a la que hicieron referencia los hinchas existía, pero fue postergada por razones climáticas. El episodio ocurrió el domingo de tarde, mientras la hinchada de Peñarol se dirigía al Campeón del Siglo para el partido ante Central Español. Como medida de protesta y para proteger a los trabajadores, Ascot-Coetc interrumpió la línea 2 desde las 18:30 hasta los servicios nocturnos.

El sindicato denunció que el conductor fue víctima de amenazas verbales, hostigamiento psicológico y extorsión. Según Ascot-Coetc, el trabajador quedó muy nervioso y debió recibir atención médica. El gremio reclamará mayores garantías de seguridad al Ministerio del Interior. El episodio ocurrió una semana después del secuestro de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro, que obligaron al conductor, a punta de revólver, a trasladarlos hasta el Intercambiador Belloni.