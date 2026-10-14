Nubel Cisneros mantiene su pronóstico de lluvias y lloviznas aisladas, hasta el viernes inclusive. Toda la semana con tiempo inestable, nublado y húmedo.
Lluvias y lloviznas aisladas, la constante de esta semana hasta nuevo aviso, confirma Nubel Cisneros
Nubel Cisneros mantiene su pronóstico de lluvias y lloviznas aisladas, hasta el viernes inclusive. Toda la semana con tiempo inestable, nublado y húmedo. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca con cielo nublado, nieblas, neblinas y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo nublado persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con períodos de mejoras parciales.
El jueves tendremos una mañana fresca y húmeda con mucha nubosidad generando lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales.
Sigue el mal tiempo, con lluvias aisladas este martes, el miércoles y el jueves, dice Nubel Cisneros
El viernes no hay mayores cambios. Tendremos una mañana fresca y húmeda con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con cielo nublado, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a mejorar por el suroeste.
Miércoles 14
Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º
Jueves 15
Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º
Viernes 16
Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 10º
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