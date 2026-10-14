Lluvias y lloviznas aisladas, la constante de esta semana hasta nuevo aviso, confirma Nubel Cisneros

Siguen las lluvias toda la semana. Foto: FocoUy Lluvias y lloviznas, el anuncio de Nubel Cisneros par el resto de la semana.

Nubel Cisneros mantiene su pronóstico de lluvias y lloviznas aisladas, hasta el viernes inclusive. Toda la semana con tiempo inestable, nublado y húmedo.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca con cielo nublado, nieblas, neblinas y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo nublado persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con períodos de mejoras parciales.

El jueves tendremos una mañana fresca y húmeda con mucha nubosidad generando lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales.

El viernes no hay mayores cambios. Tendremos una mañana fresca y húmeda con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con cielo nublado, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a mejorar por el suroeste. Miércoles 14 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º Jueves 15 Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º Viernes 16 Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 10º Lluvias y lloviznas, el anuncio de Nubel Cisneros par el resto de la semana.

Temas de la nota lluvias

semana

Nubel Cisneros