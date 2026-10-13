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El pronóstico de Nubel Cisneros

Sigue el mal tiempo, con lluvias y lloviznas aisladas este martes, el miércoles y el jueves, dice Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que siga el tiempo fresco, nublado, con nieblas y neblinas, lluvias y lloviznas aisladas, por lo menos hasta el jueves inclusive. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé que siga el tiempo fresco, nublado, con nieblas y neblinas, lluvias y lloviznas aisladas, por lo menos hasta el jueves inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca con mucha nubosidad permaneciendo algunas lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales.

El miércoles se espera un comienzo de jornada fresca con cielo nublado, nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo nublado lo que puede provocar lluvias y lloviznas aisladas en las zonas sur y este.

sigue el mal tiempo, con lluvias y lloviznas en los proximos dias; segun el pronostico de nubel cisneros
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Sigue el mal tiempo, con lluvias y lloviznas en los próximos días; según el pronóstico de Nubel Cisneros

El jueves tendremos una mañana fresca y húmeda con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con periodos de mejoras parciales.

Martes 13

Zona Norte: máxima 23º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º

Miércoles 14

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

Jueves 15

Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

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