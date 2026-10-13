Según Latinobarómetro, Nayib Bukele es el líder de mejor imagen entre los uruguayos

La imagen de los líderes internacionales es uno de los muchos temas que Latinobarómetro consulta a nivel continental, y también en nuestro país.

De acuerdo a la última edición de Latinobarómetro, cuyo trabajo de campo en Uruguay fue realizado por Equipos Consultores en 2026, los uruguayos parecen tener una imagen muy variada de los líderes políticos internacionales. Esta imagen está marcada, además, por niveles de desconocimiento relativamente amplios en algunos casos.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ocupa el primer lugar en las evaluaciones. Aunque casi un tercio de la población no lo conoce, Bukele recibe un balance claramente favorable entre juicios positivos y negativos. Este resultado confirma algunos estudios previos de Equipos Consultores sobre el tema.

La opinión de los uruguayos sobre Bukele no es una rareza. Por el contrario, de acuerdo a Latinobarómetro, Bukele es también el líder mejor evaluado en el conjunto de América Latina, y con niveles que, en promedio, son mayores a los que registra en Uruguay. Adicionalmente, cuando se analizan indicadores de opinión pública interna de su país, Bukele también recibe opiniones favorables (84% de los salvadoreños aprueba su trabajo como presidente).

En un segundo escalón se encuentran el presidente brasileño “Lula” da Silva, y el presidente chino Xi Jinping. El brasileño es bastante más conocido, y tiene mejor aprobación, pero también más rechazo que el chino. Este último, por el contrario, presenta un balance (saldo neto) más favorable que el brasileño.

El lugar de Xi Jinping es la principal variación de los resultados de Latinobarómetro 2026 respecto a los previos de Equipos Consultores. Esto podría explicarse por una mejora genuina del posicionamiento del presidente chino o, al menos también en parte, por una diferencia metodológica que hay que tomar en cuenta para leer eventuales comparaciones: el estudio de Equipos consultaba simplemente por el nombre de los líderes políticos (sin mencionar el país de referencia), mientras que Latinobarómetro incorporó, además, la referencia al cargo y al país.

En un tercer escalón, completando los líderes con saldo positivo, se ubican el papa León XIV, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El papa es más conocido y recibe un poco más de opiniones positivas, pero, en el balance, sus saldos netos son muy similares.

A los líderes más rechazados, se los podría categorizar en dos grupos, discriminados por su nivel de conocimiento. El presidente estadounidense Donald Trump y el argentino Javier Milei son ampliamente conocidos, y reciben una opinión negativa amplia, de más de la mitad de la población. Y apenas un poco por debajo, pero dentro del mismo grupo, se ubica el presidente ruso Vladimir Putin. El segundo grupo está integrado por presidentes menos conocidos (aproximadamente la mitad de la población no los conoce), pero que igualmente tienen saldos netos holgadamente desfavorables: la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente israelí, Benjamin Netanyahu.

Las orientaciones ideológicas inciden

Cuando se analizan los resultados en función de las diferentes orientaciones ideológicas, los resultados, como era esperable, varían.

Dentro de los uruguayos que se definen a sí mismos como de izquierda o centroizquierda, la imagen de “Lula” da Silva es ampliamente destacada, y en un segundo escalón se encuentran Sheinbaum, Xi Jinping y Pedro Sánchez (menos conocidos, pero con saldos netos favorables claros). En un tercer escalón aparecen otros dos líderes con saldos netos positivos moderados, que pueden resultar llamativos dentro de este segmento electoral: el presidente salvadoreño, Bukele, y el papa León XIV. Ambos tienen registros muy similares, con alrededor de un tercio de desconocimiento, y equilibrio entre juicios positivos y negativos.

Por el contrario, son muy marcados los rechazos entre los autoidentificados de izquierda a Trump, Milei, y también fuerte la negatividad hacia Putin, Netanyahu y Delcy Rodríguez.

Entre quienes se definen como de derecha o centroderecha, Bukele se destaca particularmente sobre el resto de los líderes evaluados, seguido (mirando el saldo neto) por el papa León XIV y, curiosamente, por Xi Jinping. En este segmento, Milei, Trump y el chileno José Antonio Kast, con diferentes niveles de conocimiento entre sí, muestran juicios divididos, de saldo modestamente positivo.

Por último, los balances marcadamente más negativos entre los de derecha los reciben Delcy Rodríguez, Vladimir Putin, y “Lula” da Silva.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta realizada en el marco del estudio comparado de opinión pública Latinobarómetro 2025-2026.

Esta edición fue realizada entre el 13 de mayo y el 15 de junio de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional.

El tamaño muestral efectivo fue de 1.200 casos. El margen de error máximo esperado es de ±3.7 puntos porcentuales, dentro de un intervalo de confianza del 95%, considerando el efecto del diseño muestral.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas mediante una muestra estratificada y probabilística de puntos muestrales, correspondientes a segmentos censales, con asignación proporcional a la población total. Dentro de cada punto muestral, los hogares fueron seleccionados mediante ruteo aleatorio y, finalmente, los entrevistados mediante cuotas de sexo y edad.

Pregunta aplicada:

A continuación, le nombraré una serie de líderes y presidentes. Quiero que los evalúe en una escala de 0 a 10, en la que “0” significa que su valoración es “muy mala” y “10” que es “muy buena”. ¿O no los conoce suficiente para opinar? (LEA CADA NOMBRE, Y ANOTE EL NUMERO QUE RESPONDAN).

Para el análisis de esta pregunta se recodificó a quienes respondieron de la siguiente manera: