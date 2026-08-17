RECIBÍ EL NEWSLETTER
MEJORA TEMPORARIA EL JUEVES

Lluvias, tormentas y vientos con rachas de hasta 80 km/h: Inumet actualizó el aviso para los próximos días

Las precipitaciones serán abundantes y persistentes, con acumulados diarios de 70- 100 mm, señala el comunicado de Inumet.

vientos muy fuertes montevideo 17052022 foco uy (4).jpg

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el aviso por precipitaciones copiosas y tormentas muy fuertes que rige hasta el jueves.

El pronóstico se da por un frente semi-estacionario, que afecta sobre todo al norte, centro y este del país, con mejoras temporarias el miércoles 19.

Se esperan precipitaciones diarias del entorno de los 70 - 100 mm y se estima que los valores acumulados sean superiores a los 250 mm. También se esperan rachas de vientos muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

inumet informo los lugares donde mas llovio: melo registro 74 milimetros en 24 horas
Seguí leyendo

Inumet informó los lugares donde más llovió: Melo registró 74 milímetros en 24 horas

Los vientos fuertes y persistentes, del sector sur, podrán alcanzar 40-60 km/h, y rachas de hasta 60-80 km / h. "Esto se debe a aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión. Este sistema afectará inicialmente el litoral oeste y posteriormente se desplazará hacia el este, afectando las zonas costeras", señala el comunicado.

Temas de la nota

Lo más visto

Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
pronóstico

Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
norte de río de janeiro

Diez personas murieron tras el vuelco de un ómnibus en una zona de montañas en Brasil
pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes
no quiso denunciar

Chofer de Coetc desvió el recorrido del ómnibus tras pedido de hinchas de Peñarol: esto fue lo que dijo ante la Policía
tenían 18 y 21 años

Mataron a dos jóvenes en Villa Don Bosco: delincuentes dispararon hacia una casa donde se festejaba un cumpleaños

Te puede interesar

Foto: Subrayado. 
MONTEVIDEO

Fiesta de alumnos de un colegio terminó con tres jóvenes rapiñados cerca del CDS: el padre de uno de ellos contó cómo fue
Lluvias, tormentas y vientos con rachas de hasta 80 km/h: Inumet actualizó el aviso para los próximos días
MEJORA TEMPORARIA EL JUEVES

Lluvias, tormentas y vientos con rachas de hasta 80 km/h: Inumet actualizó el aviso para los próximos días
Se viene un fin de semana muy frío con probables chaparrones de aguanieve en la costa de San José a Rocha video
SENSACIONES TÉRMICAS DE -4 A -6ºC

Se viene un fin de semana muy frío con probables chaparrones de aguanieve en la costa de San José a Rocha

Dejá tu comentario