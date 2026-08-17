Lluvias, tormentas y vientos con rachas de hasta 80 km/h: Inumet actualizó el aviso para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el aviso por precipitaciones copiosas y tormentas muy fuertes que rige hasta el jueves.

El pronóstico se da por un frente semi-estacionario, que afecta sobre todo al norte, centro y este del país, con mejoras temporarias el miércoles 19.

Se esperan precipitaciones diarias del entorno de los 70 - 100 mm y se estima que los valores acumulados sean superiores a los 250 mm. También se esperan rachas de vientos muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Los vientos fuertes y persistentes, del sector sur, podrán alcanzar 40-60 km/h, y rachas de hasta 60-80 km / h. "Esto se debe a aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión. Este sistema afectará inicialmente el litoral oeste y posteriormente se desplazará hacia el este, afectando las zonas costeras", señala el comunicado.

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