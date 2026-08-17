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OTROS DOS CONDENADOS

Condena a 4 años y 4 meses de cárcel por contrabando de marihuana a Brasil, maniobra en la que participaba el PCC

Una persona fue condenada exportación de sustancias estupefacientes prohibidas, lavado de activos en la modalidad de conversión y un delito de receptación agravado.

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Una persona fue condenada a 4 años y 4 meses de cárcel por contrabando de marihuana a Brasil en una maniobra que contaba con la participación de integrantes de la organización delictiva Primer Comando de la Capital (PCC), informó Fiscalía.

En proceso abreviado, la Fiscalía de Estupefacientes de 2º turno logró el pasado jueves 13 de agosto la condena de una persona por un delito de exportación de sustancias estupefacientes prohibidas, un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y un delito de receptación agravado.

Por este caso, otras dos personas fueron condenadas por asistencia a las actividades delictivas de narcotráfico y un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.

Foto: Subrayado. 
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