Se viene un fin de semana muy frío con probables chaparrones de aguanieve en la costa de San José a Rocha

El meteorólogo de Subrayado , Nubel Cisneros, prevé que la jornada sea de lluvias y lloviznas en la zona costera con sensaciones térmicas de cero grados en algunos puntos sobre la rambla de Montevideo, y tormentas en las regiones centro-norte del país.

La inestabilidad del tiempo continuará sin mayores cambios hasta el jueves, cuando por la tarde comenzarán a mejorar las condiciones. El viernes será una jornada con buena presencia de sol en todo el país.

El especialista anticipó que se vendrá "un fin de semana complicado" con mucho frío y "es muy probable" la ocurrencia de chaparrones de aguanieve en la costa sureste desde San José hasta Rocha durante el sábado y parte del domingo.

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Las temperaturas mínimas serán del entorno de los cero grados con sensaciones térmicas de 4 a 6 grados bajo cero en la noche del sábado.

Nubel Cisneros dio tranquilidad a las personas que salgan en la Noche de la Nostalgia que mejoraron las condiciones y no se registrarán lluvias. Será una jornada de nubosidad con temperaturas de 16 a 17ºC durante el día en la franja costera y en la noche rondarán los 12 a 14ºC.

A partir del jueves 27, "es muy probable que tengamos la presencia de un temporal bastante importante" con tormentas fuertes, acompañadas de granizada, actividad eléctrica importante y rachas de vientos muy importantes, fundamentalmente, en la zona este del país.