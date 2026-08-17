RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENSACIONES TÉRMICAS DE -4 A -6ºC

Se viene un fin de semana muy frío con probables chaparrones de aguanieve en la costa de San José a Rocha

Las mínimas serán del entorno de los cero grados con sensaciones térmicas de 4 a 6 grados bajo cero en la noche del sábado. A partir del 27, "es muy probable que tengamos la presencia de un temporal bastante importante".

frio-hipotermia-bajas-temperaturas.jpg

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, prevé que la jornada sea de lluvias y lloviznas en la zona costera con sensaciones térmicas de cero grados en algunos puntos sobre la rambla de Montevideo, y tormentas en las regiones centro-norte del país.

La inestabilidad del tiempo continuará sin mayores cambios hasta el jueves, cuando por la tarde comenzarán a mejorar las condiciones. El viernes será una jornada con buena presencia de sol en todo el país.

El especialista anticipó que se vendrá "un fin de semana complicado" con mucho frío y "es muy probable" la ocurrencia de chaparrones de aguanieve en la costa sureste desde San José hasta Rocha durante el sábado y parte del domingo.

vecinos de paso molino se movilizan, reclaman seguridad y por vandalismo en la zona
Seguí leyendo

Vecinos de Paso Molino se movilizan, reclaman seguridad y por vandalismo en la zona

Las temperaturas mínimas serán del entorno de los cero grados con sensaciones térmicas de 4 a 6 grados bajo cero en la noche del sábado.

Nubel Cisneros dio tranquilidad a las personas que salgan en la Noche de la Nostalgia que mejoraron las condiciones y no se registrarán lluvias. Será una jornada de nubosidad con temperaturas de 16 a 17ºC durante el día en la franja costera y en la noche rondarán los 12 a 14ºC.

A partir del jueves 27, "es muy probable que tengamos la presencia de un temporal bastante importante" con tormentas fuertes, acompañadas de granizada, actividad eléctrica importante y rachas de vientos muy importantes, fundamentalmente, en la zona este del país.

Temas de la nota

Lo más visto

Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
pronóstico

Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
norte de río de janeiro

Diez personas murieron tras el vuelco de un ómnibus en una zona de montañas en Brasil
pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes
no quiso denunciar

Chofer de Coetc desvió el recorrido del ómnibus tras pedido de hinchas de Peñarol: esto fue lo que dijo ante la Policía
tenían 18 y 21 años

Mataron a dos jóvenes en Villa Don Bosco: delincuentes dispararon hacia una casa donde se festejaba un cumpleaños

Te puede interesar

Foto: Subrayado. 
MONTEVIDEO

Fiesta de alumnos de un colegio terminó con tres jóvenes rapiñados cerca del CDS: el padre de uno de ellos contó cómo fue
Lluvias, tormentas y vientos con rachas de hasta 80 km/h: Inumet actualizó el aviso para los próximos días
MEJORA TEMPORARIA EL JUEVES

Lluvias, tormentas y vientos con rachas de hasta 80 km/h: Inumet actualizó el aviso para los próximos días
Se viene un fin de semana muy frío con probables chaparrones de aguanieve en la costa de San José a Rocha video
SENSACIONES TÉRMICAS DE -4 A -6ºC

Se viene un fin de semana muy frío con probables chaparrones de aguanieve en la costa de San José a Rocha

Dejá tu comentario