"Llegó la hora de la libertad", dice líder opositora Corina Machado tras ataque de EEUU en Venezuela

La líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz María Corina Machado dijo el sábado que llegó la "hora de la libertad", después de que Estados Unidos lanzara un ataque en varias zonas del país y capturara al presidente Nicolás Maduro.

"Venezolanos, Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!", dijo Machado en un comunicado difundido por sus redes sociales. La dirigente se encuentra fuera de Venezuela desde que viajara a Oslo a recibir su Nobel en diciembre.

"Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS", escribió en el comunicado.

"Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", prometió.

Machado vivía en la clandestinidad en Venezuela tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que otorgaron un tercer mandato consecutivo al presidente Maduro.

La opositora, que estaba inhabilitada, sostiene que el chavismo le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia.

González Urrutia, prosiguió Machado, "debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran".

Fuerzas estadounidenses capturaron el sábado a Maduro y lo sacaron del país tras un "ataque a gran escala" que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo haber seguido como un "show televisivo".

Tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y varias regiones de Venezuela, Trump anunció que Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.

El republicano advirtió que no permitirá que nadie de su círculo retome el poder.