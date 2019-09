Llegó para jugar en Peñarol el español Xisco Jiménez, un esperado "9" de área

"Muy contento porque sé que vengo a un grandísimo club a nivel local a internacional", declaró al diario El País, apenas arribó al Aeropuerto de Carrasco. "Cuando dije que venía a Peñarol todos se sorprendían, pero para bien".

Hasta junio jugó en el Osasuna y ahora estaba en tratativas con el Elche, de segunda división, cuando apareció la oferta aurinegra,

Se trata de un "9" de área, que mide 1.88 metros. El gerente aurinegro Carlos "El Tío" Sánchez fue quien bregó para que el jugador se decidiera por venir a Uruguay.

"Yo sé que no va a ser lo mismo que Europa, parto de esa base, lo he hablado con compañeros y gente que está aquí, pero prevalece que un equipo como Peñarol esté interesado en mí y que sea un reto que me motive", señaló el deportista.

Xisco acumula más de 300 partidos oficiales­ en las últimas 14 temporadas, entre primera y segunda división, en las que ha marcado cerca de un centenar de goles defendiendo las camisetas del Deportivo de la Coruña, Vecindario, Newcastle, Racing de Santander, Córdoba, Mallorca y Osasuna.

En su última temporada hizo 5 goles en 30 partidos.

Su contratación ha generado polémica en la directiva aurinegra y ha puesto a Sánchez en la mira de dirigentes de la oposición

El dirigente Ignacio Ruglio dijo que no fue consultado en ningún momento por esta contratación, y tampoco por la incorporación del colombiano Misael Riascos, que hasta ahora no ha tenido minutos en el equipo.

Ruglio cuestionó la gestión del gerente deportivo de quien ha pedido su inmediata remoción. El manejo del plantel es una de los hechos más criticados.

Sánchez se encuentra con la agenda muy cargada en los últimos días por la rápida salida en las últimas semanas de Brian Rodríguez y "El Toro" Fernández, algo que mermó notoriamente el rendimiento deportivo del equipo en el Torneo Intermedio, le hizo perder el liderazgo en la tabla anual y el golpe más duro fue el clásico con goleada.

Peñarol extrañó además al zaguero argentino Christian Lema, cuyo equipo portugués prefirió prestarlo a Newells' ante la propuesta económica de Peñarol.

El club prefirió dejar ir a Lema y contratar los servicios de Rodrigo Sbascal (ex Fénix) que no ha tenido el rendimiento esperado.

Esta decisión también fue cuestionada por la oposición.

Además, tuvo que afrontar la sorpresiva renuncia del profesor Alejandro Valenzuela, quien se fue al Atlético San Luis que dirigirá Gustavo Matosas.

En su lugar, Peñarol contrato al preparador físico italiano Francesco Bertini, un profesional que trabajó junto al DT Diego López en su paso por el Bologna.