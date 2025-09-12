RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ EL EJÉRCITO

Llegó este domingo el último vuelo con militares uruguayos desde el Congo, por el recambio que se retrasó por varios meses

En ese mismo vuelo viajaron 200 efectivos más, y luego habrá otro para completar el contingente en África.

congo-militares-llegada

Llegó este domingo el último vuelo con militares uruguayos desde el Congo.

Se trata de la última parte del contingente que debía volver en enero, pero se retrasó por el enfrentamiento que hubo en el Congo con los rebeldes del movimiento M23, y tras una larga negociación con Naciones Unidas.

“Los efectivos que arriban serán trasladados directamente a la Brigada de Infantería N° 1, donde se cumplirá con los protocolos sanitarios correspondientes con la mayor celeridad posible, de manera que puedan ser reintegrados a sus Unidades de origen para ser liberados y encontrarse con sus familias”, señala el comunicado.

Foto: Subrayado. Escena del crimen, un descampado lindero al polideportivo de Paso Carrasco.
Seguí leyendo

Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco

Este viernes se realizó la ceremonia de despedida para otros 200 efectivos que van hacia África para la misión de la ONU, para la rotación. Parten el domingo a las 19:20. El contingente en ese continente se completará con un cuarto vuelo.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
CERRO LARGO

Motociclista que intentó "girar en u" fue embestido por una camioneta en ruta 8; murió en el lugar
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave
TENSIÓN EN LA TEJA

Familia del imputado por el asesinato de "El Negro Kevin" denuncia amenazas de muerte y saqueo e incendio a su casa
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

Audio: crimen de "El Negrito Kevin" se originó en discusión porque el tiktoker pasó en moto por vereda del homicida

Te puede interesar

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
Un hombre recibió un disparo en la cabeza tras una discusión con otro en Barros Blancos; buscan al agresor video
ESTE DOMINGO

Un hombre recibió un disparo en la cabeza tras una discusión con otro en Barros Blancos; buscan al agresor
Besozzi puede sufrir suspensión de la ciudadanía y quedar impedido de ejercer como intendente de Soriano video
SE DEFINE ESTE LUNES

Besozzi puede sufrir suspensión de la ciudadanía y quedar impedido de ejercer como intendente de Soriano

Dejá tu comentario