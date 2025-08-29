RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASCOS AZULES

Llegó el segundo vuelo con 171 soldados provenientes del Congo; reciben atención médica y psicológica

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, dijo a Subrayado que prevén el relevo del resto del contingente cuando Naciones Unidas fije dos vuelos.

militares-congo-vuelo-llegada
congo-militares-llegada

Llegó este viernes el segundo vuelo con 171 militares provenientes del Congo, de la misión de los Cascos Azules. Los efectivos fueron recibidos por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

Los soldados fueron trasladados al Batallón de Infantería N° 1 donde son atendidos.

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, dijo a Subrayado que están previendo el relevo del resto del contingente ya que en el área de misión quedan 228 efectivos. El retorno depende de las condiciones de seguridad, pero estiman que el 1° se moverían desde Goma (Congo) a Entebbe (Uganda).

Este viernes se hace nuevo relevo de contingente en el Congo: viajarán 200 soldados
Este viernes se hace nuevo relevo de contingente en el Congo: viajarán 200 soldados

Una vez que ocurra esto, Naciones Unidas fijará dos vuelos para que regresen a Uruguay.

Consultado sobre las condiciones de los soldados ya que permanecieron en el Congo más tiempo de lo normal, Stevenazzi indicó que se les realizará un control mayor.

"Nosotros antes de que salgan desde el área de misión, los profesionales nuestros ya hicieron una evaluación de los 172 efectivos. Algunos que fueron detectados con algún posible problema, van a ser evacuados al Hospital Militar para el análisis que corresponda".

Y agregó: "Acá en Uruguay se hace un análisis general, se hace un chequeo médico y un análisis de sangre y un análisis general para ver la situación emocional y, cuando llegan a las unidades, los psicólogos y los asistentes sociales de cada una de las unidades, empiezan un seguimiento".

Los militares serán atendidos en intervalos de cortos períodos de tiempo donde se evaluará si existen secuelas.

Por su parte, familiares de los efectivos dialogaron con Subrayado y manifestaron su alegría por el regreso de sus seres queridos.

"Mucho tiempo ansiosos (...) pasaron por mucha cosa. Está todo bien, llegaron todos bien. Feliz, muy feliz". Y agregó: "Mucha ansiedad, triste por lo que pasó, no es fácil, pero están acá".

SEGUNDO VUELO FAMILIARES NUEVA

