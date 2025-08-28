RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEFENSA

Este viernes se hace nuevo relevo de contingente en el Congo: viajarán unos 200 soldados

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, aseguró que "es un tema medular poder relevar a toda la tropa".

Este jueves se realizó la ceremonia de despedida a soldados uruguayos que parten hacia el Congo una vez que lleguen a Uruguay tropas que deben relevar.

El retorno de los uruguayos se retrasó desde enero, por el enfrentamiento que hubo en el Congo con los rebeldes del movimiento M23, y tras una larga negociación con Naciones Unidas.

Son 750 los soldados que conforman habitualmente el contingente de Cascos Azules en el Congo, partieron 200 en julio, este viernes son 200 más y el objetivo es que los restantes 350 se vayan antes del 7 de setiembre para relevar a los que todavía están allí y deberían haber regresado en enero.

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, aseguró que "es un tema medular poder relevar a toda la tropa".

"El batallón tiene en el orden de 750 efectivos. Por diferentes motivos, antes de que empezaran estos relevos, se habían venido una cantidad de efectivos. Motivos personales algunos, otros por alguna enfermedad, algún problema de alguna otra índole, y a nosotros nos quedaba relevar algo más de 450. En el vuelo pasado vinieron en el orden de 170, mañana 171 más, y van a quedar un vuelo de 160, 170 y otro de 50 más", detalló.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, participó de la ceremonia de despedida, les deseó el éxito a los soldados y afirmó que Uruguay nunca puso en duda la continuidad de estas misiones de paz.

Algunos militares que partirán en las próximas horas contaron lo que esperan de la misión en el Congo.

video
