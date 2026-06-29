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Llegaron las tanquetas del Ejército a Montevideo para ser utilizadas por la Policía en los barrios más violentos

Las tanquetas llegaron desde Florida al Servicio de Materiales y Armamento del Ejército, en Montevideo. Serán usadas por la Policía para patrullar los barrios con más criminalidad.

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Este lunes de mañana llegaron a Montevideo desde Florida las cuatro tanquetas del Ejército que serán utilizadas por la Policía para patrullar los barrios más violentos y con mayor índice de criminalidad de la capital y la zona metropolitana.

Las tanquetas fueron llevadas al Servicio de Material y Armamento del Ejército, al lado del Batallón 13, en la calle avenida Instrucciones.

El gobierno informó que se propone utilizar todos los recursos disponibles del Estado para combatir a la delincuencia, en particular contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en los barrios.

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Así lo anunció el gobierno tras firmar un convenio entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior.

Los vehículos militares serán conducidos por policías especialmente entrenados por militares, o si es necesario por soldados del Ejército, indicó el ministro del Interior Carlos Negro.

Para eso los soldados pasarán en comisión de servicio de Defensa a Interior, sin necesidad de aprobar una ley específica para que cumplan funciones junto a la Policía, aseguró Negro.

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