Cámara de Diputados realiza consulta en todo el país para regular el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes

La Cámara de Diputados inició semanas atrás una consulta en todo el país con el objetivo de legislar sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

“Es un tema que nos preocupa a todos”, dijo el presidente de la Cámara Rodrigo Goñi (Partido Nacional).

La consulta o encuesta se haca e menores de edad, a sus padres, a docentes y familias en genereal, en todo el país, “porque cualquier solución sostenible, que sea efectiva, tiene que pasar por la corresponsabilidad”.

Al respecto, Goñi aseguró que en los países donde se ha prohibido el uso de redes sociales en menores de 15 o 16 años (Australia fue el primero) muchos adolescentes han encontrado la manera de eludir la nueva ley.

Por eso el legislador hace hincapié en la “corresponsabilidad” de adultos y menores para que realmente se pueda aplicar y sea efectiva la regulación.

El objetivo es llegar a fin de año con los resultados de esta consulta y allí “buscar la regulación que más le convenga a Uruguay”, concluyó Goñi.