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Rodrigo Goñi

Cámara de Diputados realiza consulta en todo el país para regular el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes

El presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Goñi dijo que el objetivo es llegar a fin de año con los resultados de esa consulta y allí “buscar la regulación que más le convenga a Uruguay”.

Foto: FocoUy

Redes sociales. Foto: FocoUy

Redes sociales. Foto: FocoUy

La Cámara de Diputados inició semanas atrás una consulta en todo el país con el objetivo de legislar sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

“Es un tema que nos preocupa a todos”, dijo el presidente de la Cámara Rodrigo Goñi (Partido Nacional).

La consulta o encuesta se haca e menores de edad, a sus padres, a docentes y familias en genereal, en todo el país, “porque cualquier solución sostenible, que sea efectiva, tiene que pasar por la corresponsabilidad”.

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Al respecto, Goñi aseguró que en los países donde se ha prohibido el uso de redes sociales en menores de 15 o 16 años (Australia fue el primero) muchos adolescentes han encontrado la manera de eludir la nueva ley.

Por eso el legislador hace hincapié en la “corresponsabilidad” de adultos y menores para que realmente se pueda aplicar y sea efectiva la regulación.

El objetivo es llegar a fin de año con los resultados de esta consulta y allí “buscar la regulación que más le convenga a Uruguay”, concluyó Goñi.

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