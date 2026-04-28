Llegaron las primeras heladas, con mañanas y noches frías, pero tardes aún templadas

Nubel Cisneros informa que en la pasada madrugada se registraron las primeras heladas agrometeorológicas del año. A poco de empezar mayo, siguen las tardes templadas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fría, con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a ligeramente templado, nuevamente con importante descenso de temperatura en la noche.

El miércoles tendremos una mañana muy fría a fría, aún con algunas heladas agrometeorológicas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a ligeramente cálido con cielo ligeramente nublado.

El jueves se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche. Martes 28 Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º Miércoles 29 Zona Norte: máxima 26º y mínima 10º Zona Sur: máxima 22º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º Jueves 30 Zona Norte: máxima 27º y mínima 12º Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

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Nubel Cisneros