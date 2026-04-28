Nubel Cisneros informa que en la pasada madrugada se registraron las primeras heladas agrometeorológicas del año. A poco de empezar mayo, siguen las tardes templadas.
Llegaron las primeras heladas, con mañanas y noches frías, pero tardes aún templadas
Nubel Cisneros informa que en la pasada madrugada se registraron las primeras heladas agrometeorológicas del año. A poco de empezar mayo, siguen las tardes templadas.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fría, con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a ligeramente templado, nuevamente con importante descenso de temperatura en la noche.
El miércoles tendremos una mañana muy fría a fría, aún con algunas heladas agrometeorológicas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a ligeramente cálido con cielo ligeramente nublado.
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El jueves se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
Martes 28
Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º
Miércoles 29
Zona Norte: máxima 26º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º
Jueves 30
Zona Norte: máxima 27º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º
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