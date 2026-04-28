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Homicidio en montevideo

Ataque a tiros contra un auto deja una mujer muerta y un hombre herido grave en Belvedere

El homicidio ocurrió sobre las 23:30 de este lunes en Emancipación y Gregorio Mas de Ayala. La mujer tenía 30 años y el hombre, de 34, está internado grave.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Belvedere.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Belvedere.

Una mujer de 30 años, sin antecedentes penales, fue asesinada tiros sobre las 23:30 horas de este lunes en el barrio Belvedere. En el mismo ataque, un hombre de 34 años, con tres antecedentes, quedó herido de gravedad.

El homicidio ocurrió en Emancipación y Gregorio Mas de Ayala. La Policía fue al lugar luego de que ingresaran varios llamados al 911 por tiroteo. En la escena, los efectivos hallaron un auto acribillado y, dentro, el cuerpo de la víctima.

En tanto, el herido fue trasladado al Hospital del Cerro donde ingresó con impactos en el brazo izquierdo y en el pecho, supo Subrayado.

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.
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En el auto, un Chevrolet Onix blanco, se observan varios impactos de bala. También había casquillos.

En la escena trabajó la Policía Científica, al tiempo que la investigación fue derivada al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad de la zona y se entrevistaron con testigos para esclarecer el crimen.

Cuatro horas antes, sobre las 19:30, había ocurrido otro homicidio en Colón: un bebé de un año y medio recibió un disparo en la cabeza durante un ataque a tiros hacia el auto en el que circulaba junto a su padre, un joven de 21 años que resultó herido.

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