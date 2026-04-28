El ministro del Interior, Carlos Negro, publicó un mensaje en redes sociales poco después de la una de la mañana de este martes, por el homicidio de un bebé de un año y medio en un ataque a balazos al padre, cuando iban dentro de un auto en Colón.
Carlos Negro: "Sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año"
El ministro del Interior, Carlos Negro, publicó un mensaje de madrugada por el homicidio de un bebé de un año y medio en un ataque a balazos al padre, cuando iban dentro de un auto en Colón.
“Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”, escribió Negro.
Y agregó: “Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”.
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