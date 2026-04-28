RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro: "Sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año"

El ministro del Interior, Carlos Negro, publicó un mensaje de madrugada por el homicidio de un bebé de un año y medio en un ataque a balazos al padre, cuando iban dentro de un auto en Colón.

Carlos Negro. Foto: FocoUy

Carlos Negro. Foto: FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, publicó un mensaje en redes sociales poco después de la una de la mañana de este martes, por el homicidio de un bebé de un año y medio en un ataque a balazos al padre, cuando iban dentro de un auto en Colón.

“Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”, escribió Negro.

Y agregó: “Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”.

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.
Seguí leyendo

Un bebé de un año y medio fue asesinado en un ataque a tiros en Colón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNegro7/status/2048979661820936682?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
homicidio en colón

Un bebé de un año y medio fue asesinado en un ataque a tiros en Colón
PRECIOS DE PARIDAD DE IMPORTACIÓN

Informe de Ursea da incremento en todos los combustibles de cara al ajuste de tarifas previsto para mayo
ENTRÓ "A ALTA VELOCIDAD", DIJO BOMBEROS

Sacaron el auto y el cuerpo de la persona que cayó al agua en el puerto del Buceo
Sociedad

Gonzalo Moratorio presentó recurso de amparo para acceder a medicamento para su tratamiento contra el cáncer
VIENTO Y FRÍO

Extienden la advertencia naranja y amarilla por vientos fuertes y muy fuertes en la costa

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Archivo.
Hallazgo relevante

Homicidio del bebé: la Policía incautó el auto en el que se desplazaban los atacantes
Foto: Subrayado. 
EL MINISTRO CARLOS NEGRO FUE AL LUGAR

Asesinato del bebé de un año y medio: qué se sabe hasta ahora de lo que pasó en Colón
Alejandro Sánchez: En función del informe de la Ursea se establecerá el monto a incrementar el combustible video
REUNIÓN HOY POR PRECIO DE COMBUSTIBLES

Alejandro Sánchez: "En función del informe de la Ursea se establecerá el monto a incrementar el combustible"

Dejá tu comentario