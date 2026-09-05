Lucía y Rodrigo se enfrentarán por el título de MasterChef 2026

La cocina de MasterChef Uruguay ya tiene a sus dos finalistas. Tras una intensa etapa de semifinales, Lucía y Rodrigo se convirtieron en los dos grandes protagonistas que disputarán el título de MasterChef 2026.

Rosario, Zoe, Lucía y Rodrigo habían llegado a esta instancia decisiva con un mismo objetivo: conquistar un lugar en la gran final.

La primera semifinal, contó con la participación especial de la reconocida chef María Elena Marfetán, una de las referentes de la gastronomía nacional y gran defensora de la pesca artesanal y del cuidado de las especies de nuestra costa.

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Lucía logró imponerse y subir al balcón asegurando su lugar en la definición y quedando a la espera de conocer a su rival. Presentó una papardelle ripiena de cangrejo sirí, con crema de tomate y panceta crocante, el plato que le permitió convertirse en la primera finalista.

Desde el barrio Atahualpa, en Montevideo, Lucía llega a la gran final con una mirada propia sobre la gastronomía. Nutricionista y preparadora física, alegre y simpática, encontró en MasterChef el escenario perfecto para demostrar que es posible transformar los clásicos de la cocina en versiones saludables sin resignar sabor. De espíritu competitivo y vinculada al deporte desde hace años, Lucía practicó distintas disciplinas y llegó incluso a competir en fisicoculturismo.

En la segunda semifinal, Rodrigo consiguió el segundo lugar en la definición y completó el duelo final. Oriundo de Paso de los Toros, Tacuarembó, Rodrigo es estudiante de Robótica y trabaja como barman en el boliche familiar Deja Vu. Simpático, espontáneo y dueño de un particular sentido del humor, se ganó un lugar especial dentro de la cocina de MasterChef con sus dichos, sus bromas y su energía.

Competitivo y muy movedizo a la hora de cocinar, Rodrigo también protagonizó algunos de los momentos más divertidos del programa, especialmente junto a María. Y cuando la alegría llega, hay una señal inconfundible: su particular bailecito de festejo.

Detrás de su personalidad divertida hay también un participante sensible y muy apegado a su madre, que encontró en MasterChef una oportunidad para cumplir un objetivo personal: ganar el curso del Crandon y convertir la cocina en una profesión.

Rodrigo consiguió su lugar en la gran final con un plato de salmón crocante con papas fondant, beurre blanc cítrica y aceite verde.

El gran duelo comienza el próximo martes

Con Lucía y Rodrigo ya definidos, comienza la cuenta regresiva para conocer quién será el próximo MasterChef 2026.

El próximo martes comenzará la primera etapa de la gran final, que tendrá además la participación especial de Donato De Santis como cuarto jurado. Reconocido chef italiano radicado en Buenos Aires desde el año 2000, De Santis es especialista en cocina italiana y fundador de su propio restaurante. Además, fue parte del jurado de MasterChef Argentina, y ahora llega a MasterChef Uruguay para acompañar esta instancia decisiva.

Lucía y Rodrigo. Dos cocineros. Un solo título.

La gran final de MasterChef Uruguay comienza este martes por Canal 10, el Canal Uruguay.