Llega el domingo el último vuelo con militares uruguayos desde el Congo, por el recambio que se retrasó por varios meses

El Ejército Nacional informó que el tercer y último vuelo con 200 militares uruguayos que vuelven del Congo llegará este domingo.

Se trata de la última parte del contingente que debía volver en enero, pero se retrasó por el enfrentamiento que hubo en el Congo con los rebeldes del movimiento M23, y tras una larga negociación con Naciones Unidas.

“Los efectivos que arriban serán trasladados directamente a la Brigada de Infantería N° 1, donde se cumplirá con los protocolos sanitarios correspondientes con la mayor celeridad posible, de manera que puedan ser reintegrados a sus Unidades de origen para ser liberados y encontrarse con sus familias”, señala el comunicado.

Este viernes se realizó la ceremonia de despedida para otros 200 efectivos que van hacia África para la misión de la ONU, para la rotación. Parten el domingo a las 19:20. El contingente en ese continente se completará con un cuarto vuelo.

Temas de la nota militares

Congo