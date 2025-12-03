RECIBÍ EL NEWSLETTER

Llamado laboral para trabajar en casinos de cruceros: los detalles para postularse

“Se trata de una oportunidad laboral para conocer el mundo de los cruceros”, informó la cartera.

casino-sala-montevideo-juegos.jpg
CRUCEROS-EN-PUNTA-DEL-ESTE.jpg

El Ministerio de Turismo publicó un llamado laboral para uruguayos que estén interesados en trabajar en casinos de Carnival Cruise Line. El llamado está orientado a trabajadores de Maldonado con experiencia en casinos.

“Se trata de una oportunidad laboral para conocer el mundo de los cruceros”, informó la cartera este martes.

La postulación se hace a través de un código QR disponible en la web del Ministerio de Turismo. Dentro del enlace, se debe agendar para asistir en la jornada de este miércoles para la postulación.

“Es la segunda instancia que Carnival elige a Uruguay para hacer reclutamiento de personal calificado. En ocasiones anteriores se realizó específicamente para hotelería en Montevideo y ahora eligió a Punta del Este por la cantidad de casinos y mano de obra calificada de Maldonado”, agrega el comunicado.

image
