IMÁGENES DEL HECHO

Video muestra el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y Nacional que dejó dos muertos en Toledo

Las imágenes muestran a los hinchas festejando el triunfo de Peñarol afuera de una casa cuando llegaron los parciales tricolores en dos motos; uno iba armado. Un policía tomó su arma de reglamento y disparó.



Un video de las cámaras de seguridad de la vivienda de Torres Quiroga y José Mateo Quiroga en Toledo registró el incidente entre los hinchas de Peñarol, entre los que había un policía de 24 años, y seis parciales de Nacional que llegaron armados en dos motos el sábado de tarde con la intención de robar una bandera que había colgada afuera con la leyenda: "Toledo es manya".

En las imágenes, a las que accedió Subrayado, se muestran a los hinchas aurinegros festejando el triunfo de Peñarol en el clásico en el patio exterior de la vivienda cuando llegan los parciales en moto con un arma de fuego. En ese momento, el policía ingresó a la casa, tomó su arma de reglamento y disparó contra los atacantes. Con resultado del intercambio de disparos, dos de los hinchas tricolores murieron.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:20 horas del sábado, una vez finalizado el partido entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo que terminó 3-0 para los locales, llegaron al lugar dos motos ocupadas por tres hombres cada una; uno de ellos, esgrimía un arma de fuego, con la que apuntó a los hinchas aurinegros que estaban afuera de la vivienda, entre los que había al menos un niño.


Condenaron a uno de los hinchas de Nacional detenido por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo

Entre los parciales de Peñarol, estaba el policía de 24 años, amigo del dueño de casa que efectuó los disparos. El efectivo policial fue detenido y liberado en la noche del sábado por orden del fiscal Juan Álvez a la espera de los resultados de las pericias de Policía Científica.

El trabajo del Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones logró identificar a los cuatro hinchas de Nacional que fugaron del lugar. De esos, tres hombres, dos mayores y un adolescente de 17 años fueron detenidos en allanamientos realizados en Montevideo y en Parque del Plata, respectivamente. Uno permanece prófugo.

Una de las motos usadas quedó abandonada en el lugar, mientras que la segunda fue incautada durante los operativos policiales.




Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
investigación

Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado
IMÁGENES DEL HECHO

PARO DEL PIT-CNT

Paro general del martes 12: ¿cómo afecta al transporte de pasajeros y a las oficinas públicas?
POR 24 HORAS

Hay paro de maestros este lunes en las escuelas de Montevideo por agresión a una directora

Te puede interesar

PRIMER PARO EN GOBIERNO DE ORSI

Recolección de residuos, educación, bancos y servicios públicos; la afectación que tendrán por el paro del PIT-CNT
IMÁGENES DEL HECHO

CANELONES

