Frío de mañana, con ascenso de temperatura de tarde y otra vez frío en la noche

Se mantiene el tiempo frío de mañana y de noche, pero de tarde sube la temperatura. Cómo estará a la hora del partido entre Peñarol y Racing por Copa Libertadores

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con tiempo muy frío, con algunas heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche, particularmente a la hora del partido entre Peñarol y Racing por Copa Libertadores.

El miércoles nuevamente tendremos un inicio de jornada frio con formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con pasaje de mucha nubosidad inestabilizando la zona costera y posterior descenso de temperatura.

El jueves la mañana se presenta muy fría con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se mantendrá fría a fresca con gradual disminución de nubosidad, observándose marcado descenso de temperatura en la noche. Martes 12 Zona Norte: máxima 22º y mínima 6º Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º Zona Meteorología: máxima 19º y mínima 8º Miércoles 13 Zona Norte: máxima 19º y mínima 2º Zona Sur: máxima 16º y mínima 2º Zona Meteorología: máxima 13º y mínima 4º Jueves 14 Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Meteorología: máxima 11º y mínima 4º

