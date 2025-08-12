Se mantiene el tiempo frío de mañana y de noche, pero de tarde sube la temperatura. Cómo estará a la hora del partido entre Peñarol y Racing por Copa Libertadores
Frío de mañana, con ascenso de temperatura de tarde y otra vez frío en la noche
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con tiempo muy frío, con algunas heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche, particularmente a la hora del partido entre Peñarol y Racing por Copa Libertadores.
El miércoles nuevamente tendremos un inicio de jornada frio con formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con pasaje de mucha nubosidad inestabilizando la zona costera y posterior descenso de temperatura.
Comienzo de semana frío pero luego con ascenso de temperatura; el informe de Nubel Cisneros
El jueves la mañana se presenta muy fría con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se mantendrá fría a fresca con gradual disminución de nubosidad, observándose marcado descenso de temperatura en la noche.
Martes 12
Zona Norte: máxima 22º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º
Zona Meteorología: máxima 19º y mínima 8º
Miércoles 13
Zona Norte: máxima 19º y mínima 2º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 2º
Zona Meteorología: máxima 13º y mínima 4º
Jueves 14
Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Meteorología: máxima 11º y mínima 4º
