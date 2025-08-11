RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación

Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado

Los seis hombres llegaron en dos motos; tres en cada una. Y en las imágenes, que son prueba para la Fiscalía, se observa a al menos uno con una pistola en mano.

Seis hombres, algunos de ellos identificados con Nacional, llegaron el sábado a las 17:30 horas al frente de una casa de Toledo –Canelones– donde colgaba una bandera de Peñarol. Dentro, un grupo de hinchas aurinegros festejaban el triunfo clásico. El partido había terminado hace pocos minutos.

En esa nota, el fiscal mencionó que en imágenes de cámaras de seguridad del lugar, se observa a los hinchas de Nacional llegando en dos motos –tres en cada una– y bajarse armados.

Dos días después, Subrayado accedió a capturas de esas cámaras de videovigilancia, donde se ve a al menos uno de los hinchas armado. Vestía campera roja y tenía una pistola en la mano. No fue uno de los fallecidos, sino que logró escapar. Los cuatro se encuentran prófugos.

Álvez dejó al policía emplazado. Es decir, en liberad, pero a su disposición cuando sea citado, eventualmente. "Por ahora el policía no está imputado, veremos qué surge avanzada la investigación. En principio, seis personas venían en dos motos y se bajan en una finca, con armas. No se sabe para qué. Si es para robar la bandera que estaba colgada afuera o si es para otra cosa. Allí el policía repele el ataque. Pero recién estamos comenzando la investigación", dijo Álvez el sábado en la noche.

Por otro lado, la Policía especificó en el parte oficial que no se encontraron armas de fuego ni impactos en la fachada de la vivienda del funcionario.

Casi en simultáneo, un episodio similar ocurrió en Las Piedras: dos hombres fueron baleados por delincuentes que, según afirman, eran hinchas tricolores y les robaron una bandera aurinegra.

