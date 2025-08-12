Diputado blanco contra la eutanasia: "El Estado convierte la muerte en una opción institucional, deja de ser garante del cuidado"

El diputado blanco Andrés Grezzi fue el primero en hablar contra la el proyecto de ley de eutanasia que este martes se debate en la Cámara de Diputados y que, en principio, cuenta con los votos para su aprobación y posterior tratamiento en el Senado.

“Es una ley que no es llamada por su nombre, es eutanasia, no muerte digna. Una ley que no ofrece garantías, y es por eso que solicitamos a los diputados, que por más que voten positivamente esta ley, nos permitan introducir un artículo que permita más garantías”, dijo Grezzi, miembro informante en minoría de la Comisión de Salud que analizó el proyecto de eutanasia, ahora presentado como ley de “muerte digna”.

El legislador también cuestionó que “se va a derogar un artículo de suma importancia del código de ética médica, donde la eutanasia activa deja de ser una falta ética médica. Y se deroga sin la participación de los médicos”.

“La legalización de la eutanasia no solo modifica normas legales, si no que transforma el imaginario social. Cuando el Estado convierte la muerte en una opción institucional, deja de ser garante incondicional del cuidado y pasa a validar la idea de que hay vidas menos valiosas o directamente prescindibles”, dijo Grezzi sobre el final de su intervención.

“Esto afecta a los más frágiles, que podrían empezar a sentir presión moral o económica para justificar su derecho a seguir viviendo”, finalizó.

Debate en vivo: