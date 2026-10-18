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Liverpool recibe a Peñarol a las 18:30 en el Parque Viera, por la 11ª fecha del Torneo Clausura

El equipo de Diego Aguirre tiene la baja de Lucas Ferreira. Repasá las tablas del Clausura y Anual hasta este domingo por la mañana.

Diego Aguirre, Peñarol. Foto: FocoUy

Diego Aguirre, Peñarol. Foto: FocoUy

Liverpool y Peñarol se enfrentan este domingo, desde las 18:30 horas, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El anfitrión en el Parque Viera llega con bajas por temas de salud para Jorge Fossati. El equipo de Diego Aguirre necesita ganar para mantener su diferencia de puntos en la tabla Anual y no perder el Clausura. Tiene la baja de Lucas Ferreira, lo que puede incidir en el sistema de juego que presente el técnico en la cancha, informaron en Punto Penal.

La tabla del Clausura este domingo por la mañana tenía de puntero a Torque, con Liverpool en el segundo lugar, Peñarol en el tercero y Nacional en el cuarto, ambos equipos con 20 puntos cada uno, y con el partido de la fecha pendiente.

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En la tabla Anual, Peñarol sigue arriba, con 63 puntos, segundo Deportivo Maldonado con 59 y tercero Torque con 57. Nacional está en el quinto con 55, después de Racing que tiene 56.

Esteban Ostojich es el árbitro principal. Lo acompañan Carlos Barreiro y Federico Piccardo como asistentes, Felipe Vikonis como cuarto árbitro y Diego Dunajec en el VAR.

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