Diego Forlán: "Hace mucho tiempo que no veía jugar a jugadores de la Selección Uruguaya de la manera que lo hicieron"

Diego Forlán es el DT de la sub 20 de Uruguay, pero a fines de setiembre y comienzos de octubre dirigió tres partidos amistosos con la Selección Uruguaya mayor, y este martes en conferencia de prensa habló de “la satisfacción” y “las buenas sensaciones” con que volvió de esa gira por Asia, que tuvo derrota en el debut con Japón, y luego dos victorias contundentes, con goleada, ante Corea del Sur e India.

Sobre Japón, cuando se perdió en la hora con dos goles seguidos (1-3), dijo que igual “la sensación fue muy buena”. Aseguró que en ese partido Uruguay no mereció la derrota.

Sobre el partido ante Corea del Sur (goleada 4 a 1), Forlán destacó que fue “de altísimo nivel” y dijo que hacía mucho tiempo que no jugaba así la Selección.

“Creo hace mucho tiempo, sinceramente, que no veía jugar a un equipo, a jugadores de la Selección Uruguaya de la manera que lo hicieron ante un rival de un nivel importante, donde marcaron, jugaron y controlaron el ritmo del partido, y la calidad de los goles. En el segundo tiempo podríamos haber hecho el quinto y sexto gol”, aseguró.

Sobre el partido con India, que Uruguay goleó 6 a 1, Forlán dijo que había que demostrar la superioridad, y se hizo.