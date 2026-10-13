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CONFERENCIA DE PRENSA

Diego Forlán: "Hace mucho tiempo que no veía jugar a jugadores de la Selección Uruguaya de la manera que lo hicieron"

Diego Forlán, que dirigió tres partidos de la Selección Uruguaya mayor, valoró que “Darwin volvió al gol” y dijo que está “muy conforme” con los tres arqueros que llevó.

Diego Forlán en conferencia de prensa, este martes. Foto: FocoUy

Diego Forlán en conferencia de prensa, este martes. Foto: FocoUy

Diego Forlán es el DT de la sub 20 de Uruguay, pero a fines de setiembre y comienzos de octubre dirigió tres partidos amistosos con la Selección Uruguaya mayor, y este martes en conferencia de prensa habló de “la satisfacción” y “las buenas sensaciones” con que volvió de esa gira por Asia, que tuvo derrota en el debut con Japón, y luego dos victorias contundentes, con goleada, ante Corea del Sur e India.

Sobre Japón, cuando se perdió en la hora con dos goles seguidos (1-3), dijo que igual “la sensación fue muy buena”. Aseguró que en ese partido Uruguay no mereció la derrota.

Sobre el partido ante Corea del Sur (goleada 4 a 1), Forlán destacó que fue “de altísimo nivel” y dijo que hacía mucho tiempo que no jugaba así la Selección.

Uruguay ante India en el cierre de amistosos de Diego Forlán como DT. Foto: AFP.
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“Creo hace mucho tiempo, sinceramente, que no veía jugar a un equipo, a jugadores de la Selección Uruguaya de la manera que lo hicieron ante un rival de un nivel importante, donde marcaron, jugaron y controlaron el ritmo del partido, y la calidad de los goles. En el segundo tiempo podríamos haber hecho el quinto y sexto gol”, aseguró.

Sobre el partido con India, que Uruguay goleó 6 a 1, Forlán dijo que había que demostrar la superioridad, y se hizo.

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