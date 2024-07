Lionel Scaloni respaldó a los jugadores de Uruguay: "Una persona normal actuaría así, como hicieron esos chicos"

En conferencia de prensa este sábado Scaloni fue consultado sobre lo que dijo el entrenador de Uruguay Marcelo Bielsa acerca de esos incidentes y de la responsabilidad de los organizadores de la Copa América por no garantizar la seguridad de las familias de los futbolistas uruguayos, que a entender del DT argentino no deberían ser sancionados, por el contrario, deberían pediles disculpas.

“Lo que ha pasado después del partido con Colombia y Uruguay, en relación a lo de mañana, que debería ser una fiesta, a la par de la alegría que sería poder ganar un título, creo que sería para todos una alegría que termine bien”, comenzó diciendo Scaloni, y agregó: “Las imágenes fueron muy tristes y yo creo que cualquiera que hubiera estado en esa situación hubiera actuado de esa manera. Nosotros tuvimos un hecho parecido en el Maracaná cuando vimos que había familiares ahí, nos tuvimos que meter al vestuario”.

“Las imágenes son feas, no sé si hay que culpar a alguien o no, pero ver a tu familia en medio de un tumulto, o que puede estar cerca, debe ser desesperante, y yo creo que hay que mirar un poco eso, sobre todo los jugadores que son los principales protagonistas, le pedimos que sean ejemplo, pero cuando pasa eso yo no sé cuántos actuarían de otra manera, creo que ninguno. O sea, una persona normal actuaría así, como hicieron esos chicos”, aseguró Scaloni.

“Y bueno, espero que no pase, que mañana, tanto los hinchas argentinos como los colombianos, esperemos que sea una fiesta, lo deseamos, lo repito, lo deseo con el corazón, estará mi familia, la familia de todos los jugadores colombianos y argentinos adentro de la cancha, amigos, y no podemos estar pensando que puede pasar algo porque uno festeja, o porque uno carga al otro, es algo que tenemos que aprender de una vez por todas. Estaría a la par de poder ganar un campeonato que todo termine bien”, insistió el entrenador campeón de América (2021) y del Mundo (2022).

“Las imágenes parecen de hace 50 años, el otro día, y eso a mi me preocupa de cara a lo que pueda pasar mañana, entonces bueno, lanzo este mensaje que me parece que tendría que ser bien recibido”, finalizó.