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22 de NOVIEMBRE

Elecciones en el BPS: todas las listas con sus candidatos para directores sociales en representación de activos, pasivos y empresas

Vencido el plazo para presentar listas, aquí está todos los candidatos para integrar el Directorio del BPS en representación de los activos (trabajadores), pasivos (jubilados y pensionistas), y empresas contribuyentes.

Elecciones en el BPS.

Elecciones en el BPS.

ACTIVOS-LISTAS
EMPRESAS-LISTAS
PASIVOS-LISTAS

El Banco de Previsión Social (BPS) tendrá sus elecciones el próximo domingo 22 de noviembre para renovar el Directorio en sus representantes sociales, esto es: activos (trabajadores), pasivos (jubilados y pensionistas), y empresarios (empresas contribuyentes).

El plazo para presentar listas venció y aquí presentamos todas las listas de candidatos en los tres padrones.

El voto es obligatorio y aquí puede consultar su padrón, para saber dónde vota. Puede darse el caso de personas que tengan que votar en más de un orden, por ejemplo como trabajador dependiente y también como titular de una empresa.

Foto: AFP. Festejos por Lula da Silva.
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Activos

Lista 11 con Carlos Clavijo como titular, y Lista 15 con Lorena Roqueta como primera candidata.

Pasivos

Lista 1 con Estela Ovelar como titular, Lista 2 con María Pereira y Lista 5 con Renaldo Barreiro.

Empresas

Lista 21 con Graciela Álvarez como titular, Lista 25 con Jorge Fernández, Lista 27 con Bernardo Aldabalde al frente y Lista 30 con Daniel Añón.

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