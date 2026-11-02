El Banco de Previsión Social (BPS) tendrá sus elecciones el próximo domingo 22 de noviembre para renovar el Directorio en sus representantes sociales, esto es: activos (trabajadores), pasivos (jubilados y pensionistas), y empresarios (empresas contribuyentes).
Elecciones en el BPS: todas las listas con sus candidatos para directores sociales en representación de activos, pasivos y empresas
Vencido el plazo para presentar listas, aquí está todos los candidatos para integrar el Directorio del BPS en representación de los activos (trabajadores), pasivos (jubilados y pensionistas), y empresas contribuyentes.
El plazo para presentar listas venció y aquí presentamos todas las listas de candidatos en los tres padrones.
El voto es obligatorio y aquí puede consultar su padrón, para saber dónde vota. Puede darse el caso de personas que tengan que votar en más de un orden, por ejemplo como trabajador dependiente y también como titular de una empresa.
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Activos
Lista 11 con Carlos Clavijo como titular, y Lista 15 con Lorena Roqueta como primera candidata.
Pasivos
Lista 1 con Estela Ovelar como titular, Lista 2 con María Pereira y Lista 5 con Renaldo Barreiro.
Empresas
Lista 21 con Graciela Álvarez como titular, Lista 25 con Jorge Fernández, Lista 27 con Bernardo Aldabalde al frente y Lista 30 con Daniel Añón.
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