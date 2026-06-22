Librería infantil sufrió un incendio que dejó importantes pérdidas; realizarán feria solidaria el sábado

Una librería infantil del barrio Cordón sufrió un incendio que causó importantes pérdidas materiales. Por esta razón, organizan una feria solidaria el próximo sábado.

El local Ludosóficos , ubicado en una casona antigua en la calle Maldonado, entre Gaboto y Yaro, fue pensado como una librería especializada en literatura infantil, y allí también realizan talleres, tienen un teatro.

“No es solo una librería, es un espacio de encuentro, un espacio donde narramos cuentos, donde los adolescentes se encuentran, hay clubes de lectura”, detalló Vera Navratil, dueña de la librería, a Subrayado.

Seguí leyendo Familia perdió todo en un incendio y solicita ayuda para reconstruir su casa: "No quedó nada"

“El sábado tuvimos un accidente, se desató un incendio, perdimos todo el fondo que tenemos de libros y los daños fueron bastante dramáticos, tanto en la estructura de la casa, como en los libros que vendemos”, contó la mujer.

Los libros que venden son especialmente curados por Vera, quien aseguró que lo hace “con pasión y mucho compromiso”.

“Verla así me provoca y nos provoca mucho dolor. A los lectores, a los niños que vienen acá, que se preguntan qué pasó. Me mandan mensaje los lectores que vienen a elegir sus libros, y no entienden cómo el fuego se llevó las palabras”, expresó.

El fuego de la librería también afectó la parte donde tienen el espacio donde perdieron luces, consolas, y necesitan apoyo. Por eso, para recuperar de a poco el lugar que significa tanto para su comunidad, van a comenzar por realizar una feria. También tienen la cuenta BROU 001359540-00001, a nombre de Vera Navratil, para colaboraciones.