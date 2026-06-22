RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO CORDÓN

Librería infantil sufrió un incendio que dejó importantes pérdidas; realizarán feria solidaria el sábado

"No es solo una librería, es un espacio de encuentro, un espacio donde narramos cuentos, donde los adolescentes se encuentran", contó la dueña del espacio.

libreria-infantil-incendio

Una librería infantil del barrio Cordón sufrió un incendio que causó importantes pérdidas materiales. Por esta razón, organizan una feria solidaria el próximo sábado.

El local Ludosóficos, ubicado en una casona antigua en la calle Maldonado, entre Gaboto y Yaro, fue pensado como una librería especializada en literatura infantil, y allí también realizan talleres, tienen un teatro.

“No es solo una librería, es un espacio de encuentro, un espacio donde narramos cuentos, donde los adolescentes se encuentran, hay clubes de lectura”, detalló Vera Navratil, dueña de la librería, a Subrayado.

familia perdio todo en un incendio y solicita ayuda para reconstruir su casa: no quedo nada
Seguí leyendo

Familia perdió todo en un incendio y solicita ayuda para reconstruir su casa: "No quedó nada"

“El sábado tuvimos un accidente, se desató un incendio, perdimos todo el fondo que tenemos de libros y los daños fueron bastante dramáticos, tanto en la estructura de la casa, como en los libros que vendemos”, contó la mujer.

Los libros que venden son especialmente curados por Vera, quien aseguró que lo hace “con pasión y mucho compromiso”.

“Verla así me provoca y nos provoca mucho dolor. A los lectores, a los niños que vienen acá, que se preguntan qué pasó. Me mandan mensaje los lectores que vienen a elegir sus libros, y no entienden cómo el fuego se llevó las palabras”, expresó.

El fuego de la librería también afectó la parte donde tienen el espacio donde perdieron luces, consolas, y necesitan apoyo. Por eso, para recuperar de a poco el lugar que significa tanto para su comunidad, van a comenzar por realizar una feria. También tienen la cuenta BROU 001359540-00001, a nombre de Vera Navratil, para colaboraciones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa
MUNDIAL 2026

"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", dijo el técnico uruguayo este domingo
el viernes juega con españa

Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial
HOMICIDIO EN MALDONADO

Maldonado: mataron a un adolescente de 14 años de varios disparos cuando estaba adentro de un auto
Tres ombúes, MONTEVIDEO

Femicidio: encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y su pareja fue detenida

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.
HUBO FORMALIZACIÓN EN MONTEVIDEO

Prisión preventiva para "Dybu": el delincuente fue imputado como coautor del crimen de un bebé en Colón
Foto: Subrayado. Vivienda incendiada y con un impacto de bala en la ventana.
PARALELA 17 METROS Y CONTINUACIÓN AUSTRIA

Dos condenados a 30 años de cárcel por doble homicidio de Casabó; una joven y un hombre asesinados a tiros en 2023
Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa

Dejá tu comentario