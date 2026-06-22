Abdala aseguró que para que militares participen en el combate al delito en los barrios se requiere una ley

El diputado del Partido Nacional y exsubsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, aseguró este lunes que la posibilidad de que militares participen en el combate al delito en los barrios con mayores índices de delincuencia, requiere de la aprobación de una ley en el Parlamento y no por decreto del Poder Ejecutivo.

"Los militares ya contribuyen con la seguridad", afirmó Abdala y citó el ejemplo de la Prefectura Nacional Naval en las vías fluviales, y del Ejército en la franja de 20 kilómetros de la frontera y en la zona perimetral de las cárceles.

"Si el propósito fuera que el Ejército contribuyera de alguna forma en el patrullaje en los barrios se puede plantear y se puede discutir. Ahora, requiere ley, esto no lo puede disponer, por un tema de garantías constitucionales, el Poder Ejecutivo por decreto o por su sola voluntad", aseguró.

Abdala indicó que la excepción sería que se tratara del uso de algunos vehículos o materiales del Ministerio de Defensa Nacional que se traspasen al Ministerio del Interior para el cumplimiento de la función. "Acá, me da la impresión que estamos hablando de algo más complejo, la mera circunstancia de que un vehículo militar sea conducido por un funcionario militar, eso ya requiere ley porque eso ya implica intervenir en la gestión policial", sostuvo.

El diputado nacionalista se mostró dispuesto a considerar esa posibilidad en la medida que implique reforzar la respuesta pero siempre que la gestión policial esté a cargo del Ministerio del Interior y que sea competencia de la Policía Nacional.

"Quedó demostrado el jueves pasado que estamos en una situación de incremento de la violencia, el ministro no tuvo más remedio que reconocer que la violencia letal, los homicidios, los heridos de arma de fuego, se han incrementado los casos", afirmó sobre la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante la Comisión de Seguridad Pública de Diputados.