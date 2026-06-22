Dos condenados a 30 años de cárcel por doble homicidio de Casabó; una joven y un hombre asesinados a tiros en 2023

Foto: Subrayado. Vivienda incendiada y con un impacto de bala en la ventana.

Dos hombres fueron condenados a 30 años de cárcel por un doble homicidio, en el que fueron asesinados a tiros una joven de 23 y un hombre de 40 años en la noche del 29 de agosto de 2023 en Casabó.

Los condenados fueron imputados como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, uno de ellos además como autor de un delito de porte de arma de fuego por reincidente y como coautor de un delito de incendio.

El doble crimen ocurrió a última hora de la noche del martes 29 de agosto de 2023. Cuando la Policía llegó al lugar, en la calle Paralela 17 Metros y continuación Austria, había un incendio en una vivienda. Los vecinos del lugar habían reportado al 911 por disparos de arma de fuego.

Durante la inspección del lugar, los policías hallaron al hombre de 40 años caído en las afueras de la vivienda. Más tarde, encontraron a la otra víctima, de 23, también caída pero dentro de la casa. Ambos estaban baleados y fueron trasladados a un centro médico pero murieron, pasada la medianoche.

En el lugar, la Policía halló varios casquillos de arma de fuego. Para los investigadores, se trató de un doble homicidio y posterior incendio intencional de la vivienda. Dentro de la casa también había una mujer de 86 años, madre del hombre, que logró salir con vida.

El hombre tenía varios antecedentes penales y la joven ninguno. Ambos eran pareja.