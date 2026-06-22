RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARALELA 17 METROS Y CONTINUACIÓN AUSTRIA

Dos condenados a 30 años de cárcel por doble homicidio de Casabó; una joven y un hombre asesinados a tiros en 2023

Los condenados fueron imputados como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, uno de ellos además como autor de un delito de porte de arma de fuego por reincidente y como coautor de un delito de incendio.

Foto: Subrayado. Vivienda incendiada y con un impacto de bala en la ventana.

Foto: Subrayado. Vivienda incendiada y con un impacto de bala en la ventana.

Dos hombres fueron condenados a 30 años de cárcel por un doble homicidio, en el que fueron asesinados a tiros una joven de 23 y un hombre de 40 años en la noche del 29 de agosto de 2023 en Casabó.

Los condenados fueron imputados como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, uno de ellos además como autor de un delito de porte de arma de fuego por reincidente y como coautor de un delito de incendio.

El doble crimen ocurrió a última hora de la noche del martes 29 de agosto de 2023. Cuando la Policía llegó al lugar, en la calle Paralela 17 Metros y continuación Austria, había un incendio en una vivienda. Los vecinos del lugar habían reportado al 911 por disparos de arma de fuego.

prefectura intercepto una lancha que cruzaba desde argentina e incauto vapeadores electricos
Seguí leyendo

Prefectura interceptó una lancha que cruzaba desde Argentina e incautó vapeadores eléctricos

Durante la inspección del lugar, los policías hallaron al hombre de 40 años caído en las afueras de la vivienda. Más tarde, encontraron a la otra víctima, de 23, también caída pero dentro de la casa. Ambos estaban baleados y fueron trasladados a un centro médico pero murieron, pasada la medianoche.

En el lugar, la Policía halló varios casquillos de arma de fuego. Para los investigadores, se trató de un doble homicidio y posterior incendio intencional de la vivienda. Dentro de la casa también había una mujer de 86 años, madre del hombre, que logró salir con vida.

El hombre tenía varios antecedentes penales y la joven ninguno. Ambos eran pareja.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa
MUNDIAL 2026

"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", dijo el técnico uruguayo este domingo
el viernes juega con españa

Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial
HOMICIDIO EN MALDONADO

Maldonado: mataron a un adolescente de 14 años de varios disparos cuando estaba adentro de un auto
Tres ombúes, MONTEVIDEO

Femicidio: encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y su pareja fue detenida

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.
HUBO FORMALIZACIÓN EN MONTEVIDEO

Prisión preventiva para "Dybu": el delincuente fue imputado como coautor del crimen de un bebé en Colón
Foto: Subrayado. Vivienda incendiada y con un impacto de bala en la ventana.
PARALELA 17 METROS Y CONTINUACIÓN AUSTRIA

Dos condenados a 30 años de cárcel por doble homicidio de Casabó; una joven y un hombre asesinados a tiros en 2023
Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa

Dejá tu comentario