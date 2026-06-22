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Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa

Comenzó el invierno astronómico y el meteorólogo prevé una ola polar hasta el jueves, con máximas de entre 8 °C y 10 °C, heladas y posible aguanieve en zonas costeras.

Nubel Cisneros, meteorólogo.

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El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, confirmó el inicio del invierno astronómico y anunció una ola polar desde este martes, con temperaturas bajo cero, heladas y posible aguanieve. El veranillo de San Juan se retrasa hasta principios de julio.

De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de aire muy frío se extenderá hasta el jueves y dejará máximas de entre 8 °C y 10 °C en gran parte del país.

Además, se prevén chaparrones de aguanieve en zonas costeras, especialmente entre Montevideo y Rocha. Las madrugadas serán muy frías y las sensaciones térmicas podrían ser aún más bajas debido al viento.

muy frio, helado, con minimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa nubel cisneros
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Muy frío, helado, con mínimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa Nubel Cisneros

Cisneros señaló que las temperaturas más bajas se registrarán en el litoral oeste y en el este del país. "Hay que salir abrigados", advirtió.

Sobre el tradicional veranillo de San Juan, el meteorólogo explicó que este año llegaría más tarde de lo habitual. "Por ahora las tendencias están marcando que estaría atrasándose. Recién podríamos tener condiciones a principios de julio", indicó.

Además, adelantó que el invierno será corto y con poca lluvia, pero con características marcadas. "En agosto vamos a notar ya que comienzan a subir las temperaturas", sostuvo.

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