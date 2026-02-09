A prisión por homicidio culpable el conductor que manejaba ebrio y chocó un vehículo en el que murió un hombre

El hombre de 60 años que protagonizó un siniestro de tránsito en el que murió un conductor de 55 fue imputado por homicidio culpable e irá a prisión preventiva por 180 días.

Pasadas las 3 de la madrugada del domingo 8 en el kilómetro 5 de la ruta 26 en La Pedrera, departamento de Cerro Largo , se produjo un choque frontal entre una camioneta y un auto.

La camioneta era conducida por el hombre de 60 años, que circulaba por 1,33 gramos de alcohol por litro de sangre. En el auto, que circulaba en sentido contrario hacia Melo, iba el conductor de 55 años, que falleció en el lugar, y dos acompañantes que presentaron lesiones de menor entidad. El ocupante de la camioneta resultó ileso.

Seguí leyendo Conductor alcoholizado protagonizó siniestro que cobró la vida de un hombre de 55 años en Cerro Largo

Un tercer vehículo, que iba detrás del auto en el que falleció el conductor, impactó por alcance en forma leve. Su conductor, un joven de 29 años, resultó ileso.

Este lunes, la Fiscalía de Cerro Largo de 1º turno logró la formalización de la investigación respecto al conductor de la camioneta por un delito de homicidio culpable en calidad de autor. Deberá cumplir prisión preventiva por 180 días como medida cautelar, mientras se realiza la investigación.