Ley Integral de Empleo: Gobierno financiará hasta el 80% del salario de personas con discapacidad

El director nacional de Discapacidad, Federico Lezama, destacó la importancia de la Ley Integral de Empleo que permitirá a la población con discapacidad que las empresas puedan contratarlos.

"El Estado va a financiar hasta el 80% del salario de las personas con discapacidad que sean empleadas, hasta 25.000 pesos (...) si una persona contrata durante un año a un persona con discapacidad, va a tener que pagar 5.000 pesos; es realmente una apuesta muy importante porque va a romper la principal barrera que es la primera oportunidad de emplear", explicó.

En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social presentó este jueves el Programa Conecta, una plataforma que busca la formación en accesibilidad, discapacidad y derechos humanos.

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El jerarca explicó que cualquier persona que esté interesada puede inscribirse y que los cursos están dirigidos a profesionales de la educación y de la salud, a las familias y a las personas con discapacidad.

A través de la plataforma anunciarán los cursos que se dictarán de forma presencial tanto en Montevideo como en el interior del país.

Según el censo del 2023, en Uruguay existen unas 200 mil personas con alguna discapacidad, el 6,5% de la población.

"La mitad de esas personas tiene más de 65 años", destacó. Y agregó: "Casi el 60% de las personas con discapacidad en el Uruguay tiene Primaria como máximo nivel alcanzado frente al 23% de la población que no tiene una discapacidad".

Lezama señaló que trabajan para acercarle a esas personas estrategias de formación. Además, destacó que todos los días reciben denuncias sobre situaciones de discriminación.