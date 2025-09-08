RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Leve veranillo comienza a gestarse este martes", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que el fenómeno se extiende hasta el fin de semana con buen tiempo y temperaturas agradables.

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de un leve veranillo que comienza a gestarse a partir de este martes 9 de setiembre.

Cisneros indicó que continuará el buen tiempo y las temperaturas agradables, aunque habrá presencia de nubosidad en la noche del martes en la zona costera.

"Hasta el fin de semana inclusive, buen tiempo", agregó.

El martes comienza frío con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, permaneciendo frío en la noche.

La mañana del miércoles se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde continuará el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte, con pasaje de nubosidad hacia la noche por la zona costera.

