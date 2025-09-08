"Leve veranillo comienza a gestarse este martes", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de un leve veranillo que comienza a gestarse a partir de este martes 9 de setiembre.

Cisneros indicó que continuará el buen tiempo y las temperaturas agradables, aunque habrá presencia de nubosidad en la noche del martes en la zona costera.

El martes comienza frío con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, permaneciendo frío en la noche.

La mañana del miércoles se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde continuará el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte, con pasaje de nubosidad hacia la noche por la zona costera.