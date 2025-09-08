Arresto domiciliario y tobillera para el expresidente de la Junta de Maldonado Alexandro Infante

Imputaron al edil y expresidente de la Junta de Maldonado Alexandro Infante. Los delitos son uno de fraude en calidad de coautor, dos de falsificación ideológica por funcionario público y uno de abuso de funciones especialmente agravado.

El hombre, que estaba requerido desde el miércoles pasado y se entregó este lunes, debe cumplir medidas cautelares de arresto domiciliario con tobillera, por 90 días.

Infante se presentó este lunes ante el Juzgado de Maldonado y la audiencia se realizó en la tarde. Se había ido a Argentina alrededor de las 10:00 de la mañana del miércoles 3 de setiembre, cuatro horas antes de la audiencia de formalización en la causa que lo investiga por desvíos de fondos. En ese momento fue declarado en rebeldía.

Además de Infante, por el caso fueron imputados los expresidentes José Luis Sánchez y Darwin Correa, todos del Partido Nacional. Fueron imputados por los delitos de fraude y falsificación ideológica por funcionario público. Se fijaron medidas limitativas con retiro de documentación de viaje y prohibición para salir del país por 90 días. Ambos deberán presentarse una vez a la semana en la seccional policial de su domicilio. Además, la imputación será comunicada a la Corte Electoral.

El Partido Nacional suspendió los derechos partidarios de los expresidentes.

Según la investigación, los imputados se hacían y autorizaban facturas que iban desde los 115.000 a 175.000 pesos. El perjuicio para la Junta Departamental de Maldonado fue de 1.474.313 pesos.

Se facturaba a través de una empresa real que no concretaba los servicios de mantenimiento en la junta y el dinero era enviado a la cuenta bancaria del hijo de José Luis Sánchez, que luego lo transfería a su padre.