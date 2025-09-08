RECIBÍ EL NEWSLETTER
Siete personas lesionadas en choque entre dos ómnibus en la avenida 18 de Julio

El parte policial al que accedió Subrayado indica que el siniestro de tránsito ocurrió sobre la hora 18:40.

siniestro-18-de-julio
choque-ómnibus-policía

Siniestro de tránsito entre dos ómnibus en la avenida 18 de Julio dejó a varias personas lesionadas.

El parte policial al que accedió Subrayado indica que el siniestro por alcance ocurrió en 18 de Julio y Juan Paullier sobre la hora 18:40.

El servicio de emergencias 911 recibió varias llamadas que daban cuenta del hecho, con varios heridos.

Personal policial llegó al lugar junto a médicos de una unidad de emergencia médico móvil y constató siete personas lesionadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1965206309873303955&partner=&hide_thread=false

