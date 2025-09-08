Siniestro de tránsito entre dos ómnibus en la avenida 18 de Julio dejó a varias personas lesionadas.
Siete personas lesionadas en choque entre dos ómnibus en la avenida 18 de Julio
El parte policial al que accedió Subrayado indica que el siniestro de tránsito ocurrió sobre la hora 18:40.
El parte policial al que accedió Subrayado indica que el siniestro por alcance ocurrió en 18 de Julio y Juan Paullier sobre la hora 18:40.
El servicio de emergencias 911 recibió varias llamadas que daban cuenta del hecho, con varios heridos.
Personal policial llegó al lugar junto a médicos de una unidad de emergencia médico móvil y constató siete personas lesionadas.
Temas de la nota
Lo más visto
INFORMACIÓN DEL BPS
Devolución Fonasa: a partir de este lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto
AGUSTÍN ROMANO
Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
Policiales
"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía ingresó a su vivienda por error
violencia doméstica en La Teja
Hombre apuñaló en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años; el niño está bien y el hombre prófugo
PARLAMENTO
Dejá tu comentario