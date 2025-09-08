RECIBÍ EL NEWSLETTER
Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local; hay un detenido

Se bajaron tres rapiñeros, mientras que los otros tres esperaron en los vehículos. Actuaron en poco más de un minuto, rompieron vidrieras y se llevaron mercadería.

joyeria-robo-piraña
joyeria-carrasco-robo-piraña

En el robo, participaron seis delincuentes que llegaron a la joyería en tres motos para cometer el atraco. Se bajaron tres rapiñeros, mientras que los otros tres esperaron en los vehículos.

Tres delincuentes ingresaron sobre las 14:25 horas, con un mazo rompieron varias vidrieras y se llevaron diversa mercadería. Tras un minuto y 15 segundos se retiraron del lugar y se fugaron rápidamente del lugar como llegaron.

Las personas que se encontraban en ese momento en la joyería se debieron refugiar en el fondo del local.

Las cámaras de videovigilancia permitieron observar que los delincuentes fugaron hacia Canelones.

Hay una persona detenida en el marco de la investigación, por circular en una moto de similares características a una de las utilizadas en el hecho.

