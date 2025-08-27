"Yo estoy dentro de la ley", aseguró jefe de Policía cesado por expresiones sobre el Partido Nacional

Sergio Solé , quien fue cesado como jefe de Policía de Río Negro por dichos sobre Partido Nacional, afirmó que no se arrepiente "ni de los hechos ni de los dichos" que llevaron a la decisión del ministro.

"Obro como pienso y hablo como pienso", remarcó en entrevista con Subrayado, frente a la Jefatura, donde se formó una movilización en su apoyo.

"Me voy con la frente en alto. Vine a laburar, a elaborar un proyecto en seguridad, que ha dado sus resultados en estos cinco meses. Por suerte queda el equipo que uno eligió", aseguró.

Sobre la reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que fue en buenos términos. "Tuvimos una charla de gente conocida, que creemos en un modelo, en un proyecto, y se dio en los términos cordiales, superbien", dijo.

Para él, la decisión de removerlo es "no comprendida". "Yo estoy dentro de la ley, dentro de la norma, soy un hombre libre de la actividad desde marzo de 2017. De acuerdo a la normativa, puedo hacer cualquier actividad", opinó.