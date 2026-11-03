Lema denuncia "grave situación por contaminación por plomo" en Malvín Norte y cuestiona falta de comunicación oficial

El senador Martín Lema denuncia que la Intendencia de Montevideo no aporta suficiente información a los vecinos sobre los cuidados a adoptar respecto de un predio que estuvo contaminado por plomo.

"No vimos que se tome una actitud dirigente o prudente en los avisos. Una cosa es poner un cartelito de cerrar las ventanas o tener ciertos cuidados y otra cosa es avisar a los vecinos una grave situación por contaminación por plomo", remarcó.

El legislador reclama que se suspendan las obras y la intervención conjunta de los ministerios de Salud Pública y Ambiente para valorar estado de salud de vecinos y la realización de medidas preventivas a partir de la proyección de una plaza en la zona de la calle Lapeyre.

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