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MONTEVIDEO

Lema denuncia "grave situación por contaminación por plomo" en Malvín Norte y cuestiona falta de comunicación oficial

"No vimos que se tome una actitud dirigente o prudente en los avisos", sostuvo el senador, que consideró que lo informado no fue suficiente.

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El senador Martín Lema denuncia que la Intendencia de Montevideo no aporta suficiente información a los vecinos sobre los cuidados a adoptar respecto de un predio que estuvo contaminado por plomo.

"No vimos que se tome una actitud dirigente o prudente en los avisos. Una cosa es poner un cartelito de cerrar las ventanas o tener ciertos cuidados y otra cosa es avisar a los vecinos una grave situación por contaminación por plomo", remarcó.

El legislador reclama que se suspendan las obras y la intervención conjunta de los ministerios de Salud Pública y Ambiente para valorar estado de salud de vecinos y la realización de medidas preventivas a partir de la proyección de una plaza en la zona de la calle Lapeyre.

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Defensa: "La 'información de urgencia' aporta elementos técnicos de relevancia para la investigación administrativa"

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