Lema criticó gestión de residuos en Montevideo y propuso tercerizar el servicio de recolección

El senador del Partido Nacional y excandidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema , criticó la gestión de residuos en el departamento. "Mientras se siga aplicando el 'más de lo mismo', los resultados van a seguir siendo los mismos de siempre", afirmó.

Lema reiteró su propuesta de tercerizar el servicio de recolección a través del planteo de un "pliego inteligente" que permita pagar los fondos a medida que se den los resultados.

El nacionalista afirmó que hay departamentos en el país que aplican "tercerizaciones inteligentes" para la recolección de residuos con mejores resultados y citó los ejemplos de Maldonado y Rocha. "Entonces, por qué Montevideo no puede despegar hacia una ciudad limpia", reclamó.

Lema apuntó a presiones de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) para no tercerizar el servicio en Montevideo. "Creo que, en parte, hay alguna razón por la cual las autoridades no se animan a dar un paso", afirmó.

El lunes, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, reconoció que en octubre se registró "un deterioro en el servicio de recolección de residuos" con una reducción de 25%, de 4.400 a 3.300 contenedores de basura levantados en promedio por día.