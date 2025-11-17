RECIBÍ EL NEWSLETTER
Bergara reconoció que en octubre se registró "un deterioro en el servicio de recolección de residuos"

El intendente de Montevideo explicó que la baja en la cantidad de contenedores levantados fue debido a "medidas que legítimamente los trabajadores tomaron". De 4.400 a 3.300 por día, en promedio.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, reconoció este lunes que en octubre se registró "un deterioro en el servicio de recolección de residuos". Recordó que en los primeros tres meses de gestión la administración departamental se alcanzó a levantar un promedio diario de 4.400 contenedores.

En octubre, el promedio de recolección de contenedores de residuos se redujo un 25% a unos 3.300 contenedores por día. Bergara explicó que la baja en la cantidad de contenedores fue debido a "medidas que legítimamente los trabajadores tomaron". Hubo dos días de paro general, paralizaciones de una hora y 44 asambleas con paro en lugares vinculados a la recolección, detalló.

"Entendemos que son legítimas las medidas, pero evidentemente afectaron el servicio y la gente lo ve", indicó.

Bergara aseguró que el diálogo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) "está avanzando razonablemente" y que a pesar de las medidas, lo importante es la negociación para alcanzar un acuerdo para el convenio colectivo que regirá en los próximos cinco años. "Todos somos conscientes, tanto del lado del gremio como de la administración, que el mejor escenario es el de tener un convenio".

