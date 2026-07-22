Gabriel Oddone se reunió con legisladores del FA por la decisión de mantener en las AFAP las cuentas de ahorro personal

El ministro de Economía Gabriel Oddone se reunió este miércoles de mañana con legisladores del Frente Amplio (FA) para explicar la decisión que tomó el gobierno de no quitarles a las AFAP la administración de las cuentas personales de ahorro previsional.

Este punto se había acordado con el PIT-CNT en el llamado Diálogo Social que discutió el año pasado cambios legislativos al régimen previsional de Uruguay.

Por eso ahora la central sindical denuncia que el gobierno no respeta lo acordado, y en consecuencia fijó un paro para el 11 de agosto.

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Tras la reunión con Oddone, el subsecretario Martín Vallcorba y el director de la OPP Rodrigo Arim, el diputado del FA Carlos Varela aseguró que las decisiones tomadas “van en la dirección correcta”.

Varela aseguró que con la decisión adoptada por Economía el sistema previsional mixto “se mantiene tal como hoy está, y en beneficio de la gente”.

“Nos da mucha tranquilidad el mensaje recibido del Ministerio de Economía y la OPP”, agregó.

Consultado sobre lo que dijo el PIT-CNT, y en particular su presidente Marcelo Abdala acerca de que “los acuerdos son para respetarse”, Varela respondió: “Son observaciones razonables porque están en las recomendaciones del Diálogo Social, pero esto es un proceso y el propio Diálogo Social establece salvaguardas para esas recomendaciones en cuanto a contemplar la realidad económica en cada uno de los momentos”.

“A la luz de las actuales circunstancias económicas, que no son solo nacionales, son internacionales, se toman determinadas decisiones, pero acá no se termina nada, va a continuar de acuerdo a las condiciones que el país tenga”, agregó.

Vuelto a consultar sobre las críticas que hizo el PIT-CNT por la decisión del gobierno de no mantener lo acordado respecto de crear un organismo público que administre todas las cuentas de ahorro personal, en lugar de hacerlos las AFAP, Varela apuntó: “Eso corre por cuenta del PIT-CNT, yo respeto todas las opiniones pero ellos tiene también que entender la realidad”.